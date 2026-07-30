Zapico defiende las zonas tensionadas y confía en que la Justicia avale su aplicación en Gijón, donde también son ya efectivas
"La publicación en el BOE culmina la tramitación y abre la puerta a que Asturias pueda captar recursos adicionales de financiación por parte del Estado", afirma el consejero de Ordenación del Territorio
El Principado se opondrá a la suspensión cautelar de las medidas en La Arena y Cimadevilla que solicita el Ayuntamiento gijónés
La declaración de las primeras zonas tensionadas de Asturias culminó su tramitación este jueves, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la incorporación del Principado al listado nacional. Este paso supondrá aplicar la norma en toda su extensión, aunque, igual de importante, permitirá al Gobierno regional empezar a acceder a fondos estatales.
“La publicación en el BOE culmina la tramitación de las zonas tensionadas que tenemos en Asturias. Que ya estaban en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), pero que ahora adquieren su máxima extensión. Y, además, abre la puerta a algo muy importante: a que Asturias pueda captar recursos adicionales de financiación por parte del Estado”, señaló el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico.
Actualmente existen en Asturias doce zonas tensionadas: La Arena y Cimadevilla (Gijón); La Magdalena (Avilés); núcleo urbano de Llanes, Posada de Llanes, Nueva, Poo, Barro y Celorio (Llanes); Luanco (Gozón; y Arenas y Poo (Cabrales). En todas ellas, desde hoy, cualquier contrato de alquiler tendrá un precio topado, bien a través del índice estatal del Ministerio de Vivienda o bien usando como referencia el último contrato de alquiler del inmueble, según el caso.
El consejero también se manifestó sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento de Gijón a las zonas tensionadas en el concejo, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). En este sentido, mostró su "confianza total y absoluta" tanto en el trabajo realizado por los funcionarios de la Consejería como en la actuación del tribunal.
En este sentido, anunció que el Principado se opondrá a la suspensión cautelar solicitada por el Ayuntamiento para evitar que las medidas queden paralizadas mientras se resuelve el procedimiento judicial. “Nos oponemos a que las medidas tengan ninguna parálisis y puedan surtir efectos, como ya lo están haciendo”, aseguró Zapico.
El consejero afirmó que los funcionarios de la Consejería hacen “un trabajo exhaustivo y riguroso para poder sacar adelante expedientes complejos y que estos sean sólidos jurídicamente”. Y lo hacen, añadió, “amparados en la legislación que los parlamentos democráticos, de Asturias y de nuestro país, establecen”. En concreto, hizo referencia a las leyes de Vivienda y de Memoria Democrática.
“Cada vez que la derecha y la extrema derecha recurren ante los tribunales de justicia alguna decisión que tomamos en la Consejería significa, en primer lugar, y yo no tengo ningún género de dudas, que vamos en la dirección correcta en cuanto a una orientación de transformación real de la sociedad asturiana, que es para lo que estamos en este gobierno”, afirmó.
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