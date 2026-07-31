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El acuerdo marco de ArcelorMittal peligra por el rechazo de CC OO en Asturias

Las asambleas de UGT apoyaron la subida salarial del IPC, el plan de prejubilaciones y los 120 contratos indefinidos

Asamblea de afiliados de CC OO en ArcelorMittal

Asamblea de afiliados de CC OO en ArcelorMittal

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La propuesta de acuerdo marco para 2026 planteada por la dirección de ArcelorMittal ha sido rechazada por las asambleas de CC OO en Asturias. En País Vasco había sido aprobada por un escaso margen y quedan las votaciones en Sagunto (Valencia), pero teniendo en cuenta el peso de Asturias todo parece indicar que será rechazada.

De nada sirve que las asambleas de afiliados de UGT FICA en Avilés y Gijón ratificaran ayer el acuerdo marco con un 90% de los votos. En la mesa de negociación, con 11 representantes por parte de los sindicatos, UGT FICA tiene cinco representantes, CC OO tres y el sindicato nacionalista ELA otros tres, pero este último siempre vota en contra de los acuerdos de carácter estatal.

Por lo tanto se necesitaba el respaldo conjunto de UGT FICA y CC OO y todo parece indicar que no se va a dar porque en las asambleas de este último sindicato en Asturias se registraron 50% de votos en contra de la propuesta, 36% votos a favor y 14% abstenciones.

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Los afiliados de CC OO criticaron sobre todo la propuesta salarial, que incluye subidas de sueldo del IPC, pero incluyendo la subida del 0,75% ya consolidada del año anterior. En la propuesta se incluye también hasta 250 salidas de trabajadores de 63 y 62 años, 120 contrataciones indefinidas y una reducción de la jornada laboral anual de 8 horas.

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