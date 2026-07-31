Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 31 de julio de 2026

Oviedo

Ópera en el teatro Filarmónica

El teatro Filármonica acogerá la Castalia II edición de ópera estudio. La programación establece su hora de comienzo a las 20.00, con el estreno de «El sobre equivocado» de Yónatan Santianes. Una vez termine tendrá lugar la obra «La serva padrona» de G. B. Pergolesi. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ciclo de cine al aire en Bueño

El XVIII Ciclo de cine al aire libre de Bueño ofrece una doble sesión a partir de las 22.15 horas. La velada comenzará con la proyección del documental «Herminio» de Pablo Casanueva, seguido del largometraje «El triángulo de la tristeza», dirigido por Rubén Östlund. La actividad, organizada por la Asociación Cultural local, es de entrada libre. En caso de condiciones climatológicas adversas, la organización garantiza su celebración trasladando las proyecciones al Auditorio cubierto de la CAB.

Concierto de «la URSS» en Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (C. de Almacenes Industriales, 40) acoge a las 22.00 horas un concierto del grupo «la URSS» . Un grupo con un estilo muy reconocible que bebe de varias escenas del punk.

Fiesta Infantil en Villamiana

Arrancan las celebraciones de la Fiesta Infantil de Villamiana. La jornada inaugural estará protagonizada por los juegos de mesa tradicionales, programando a partir de las 20.00 horas la celebración simultánea de un torneo de cartas, en su popular modalidad de tute, y un torneo de parchís.

Fiesta de San Miguel en Las Cuestas (Trubia)

Comienzan las Fiestas de las Cuestas (Trubia). La programación nocturna dará comienzo a las 23.00 horas con la celebración de un tradicional concurso de tute. Poco después, a las 23.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la primera verbena, que estará amenizada por la música en directo de la orquesta grupo «Esencia».

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto» que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Gijón

«La Cubana», en el Jovellanos

Hoy, a las 20.30 horas, de nuevo habrá un pase de «La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)», el nuevo espectáculo de la compañía «La Cubana» que ofrecerá catorce sesiones durante el mes de agosto. La representación combinará humor, música, color, ritmo y numerosas sorpresas para sumergir al público en una auténtica «locura gastronómica». Las entradas tienen un precio de 48 euros en butaca, 43 euros en entresuelo y 37 euros en la localidad general.

Juegos tradicionales, exposiciones, gastronomía, música, cine y teatro en el Festival Arcu Atlánticu

La Plaza del Marqués acogerá por último día, de 12.00 a 14.00 horas, los juegos tradicionales asturianos, con participación del público. En los Jardines de la Reina, de 11.00 a 14.00 horas, hay demostraciones en vivo de oficios artesanos de Asturias. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto, de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, hasta el 30 de agosto podrá visitarse una muestra de postales en recuerdo a Ígor Medio Tuya y Carlos Redondo, compuesta por carteles y postales dedicados a su memoria. Además, hasta el 1 de agosto se ofrecen visitas guiadas teatralizadas gratuitas con el personaje de Josefa de Jovellanos como anfitriona, a las 17.30 horas; y en la carpa de los Jardines de la Reina, de 18.30 a 19.30 horas, y de 20.30 a 21.30 horas, habrá hoy un taller y cata sobre gastronomía atlántica, centrada esta vez en los vinos atlánticos. La música empezará a sonar a las 19.00 horas, con la plaza de Jovellanos de Cimavilla, con «Picarós», y seguirá a las 20.30 horas en el Antiguo Instituto con «Escontra’l Raigañu», grupo de música avilesino que propone un viaje sonoro por sus 43 años de trayectoria. La agrupación de danza vertical «Harrobi Dantza Bertikala» actuará a las 23.30 horas en la Torre del Reloj, en Cimavilla.

Exposición de fotografía nocturna en el Ateneo de La Calzada

«Mientras tu dormías» es el título de la exposición de fotografía nocturna y astrofotografía, en el Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada, con obras de Glendor Díaz Suárez. Se podrá ver hasta el 27 de agosto, de 09.00 a 21.00 horas.

Fotografía y cine en una exposición en el Antiguo Instituto

«La imaxe, lo tapecío», de_Pablo Casanueva, es la exposición que se podrá ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que parte de una investigación de Casanueva, a través de la fotografía y el cine, para dar espacio a lo olvidado y reconstruir trayectos vitales de su familia. Se podrá ver hasta el 7 de septiembre, en horario de 17.30 a 20.30 horas de lunes a miércoles, y de jueves a domingo también de 12.00 a 14.00 horas.

Inauguración de «Eclipses de Sol», exposición

La exposición «Eclipses de Sol: Comprenderpara Disfrutar», organizada por la Sociedad Astronómica OMEGA, se inaugura hoy a las 19.00 horas en la Sala de Arte de la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto. Además, los días 3, 4, 10 y 11 se harán visitas guiadas. Recomiendan visitar la exposición 2 veces, una antes del eclipse del 12 de agosto y otra después.

«Vidas de un mismo tiempo», exposición

A las 12.00 horas, en el Museu del Pueblo d’Asturies, se realizará una visita guiada por la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía Social de Mario Pascual» una exposición que constituye uno de los conjuntos más excepcionales de la fotografía asturiana de la segunda mitad del siglo XX y también uno de los más desconocidos.

Folclore internacional en Begoña

El Festival Folclórico Internacional tiene hoy dos citas en el escenario de Begoña. A las 13.00 horas actúa la compañía de danza de la Polinesia Francesa «HEI SHOW TAHITÍ ‘ORI» y a las 18.00 horas el grupo de danzas burgalesas «Tierras del Cid».

Autobús lanzadera, visita guiada y música en la villa de Veranes

La Villa Romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas.

Arte en la calle

En la Plaza 3 de Abril, hoy a las 13.00 horas, actuará el dúo de pop-rock que repasa los grandes éxitos de la música española e internacional «Cover Planet». Además a las 20.00 horas, actuarán el grupo de pop, rock y funk «Los Inestables». También a las 20.30 horas, «Soi Pandereta», iniciativa de las alumnas de la Escuela de Música Tradicional La Quintada, tocarán en el Paseo de Begoña.

Música en la Plaza Mayor

Hoy se disputarán las finales del «Concurso de Canción Asturiana» a partir de las 18.00 horas.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Música medieval en Veranes

El grupo especializado en Música Antigua/Medieval «Veneranda Dies Ensemble» actúa en el Museo Villa Romana de Veranes a las 19.30 horas.

Avilés y comarcas

Mercado en Luanco

El mercado semanal reúne puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba. El horario previsto de apertura es de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

La explanada del muelle acoge el mercado semanal, con puestos de ropa y alimentación. La actividad se desarrolla en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

La Grapa en el Muelle

El parque del Muelle recibe a partir de las 21.00 horas la undécima edición de La Grapa Black Music Festival, con conciertos gratuitos de Paul Val y Sonido Gallo Negro, en una cita dedicada al soul, el funk, el rhythm & blues y la psicodelia latina.

Teatro en Palacio Valdés

El coliseo avilesino acoge a las 20.00 horas «Fiesta», dentro del ciclo «Barroco a escena», con cuatro piezas breves de Margarita Ruano dirigidas por Marta Poveda, Laura Ferrer y Natalia Llorente. Entradas entre 14 y 24 euros.

Sabores de barrio

Villalegre, Versalles, Llaranes, La Carriona-Miranda, La Luz y El Carbayedo celebran «Sabores de barrio en barrio», con tapas en establecimientos hosteleros y actuaciones musicales desde las 18.00 horas, entre ellas La Cigarra, Jorge Rouget, Queen Bee & The Zánganos y Out of the Garage/Babel.

Visita a la rula

La Nueva Rula de Avilés ofrece a las 16.45 horas una visita guiada gratuita para conocer el recorrido del pescado desde su llegada a puerto hasta la subasta. Es imprescindible reserva previa en la Oficina de Turismo, por teléfono o correo electrónico.

Las Cuencas

Fiestas de Blimea

Blimea, en San Martín, celebra sus fiestas de Nuestra Señora de las Nieves. A las 12.00 será el chupinazo, y por la tarde, desde las 19.30, el pregón, con miembros de la organización, con motivo del décimo aniversario de la creación de la Asociación de Festejos. A las 23.30 será la verbena, con el grupo «Paréntesis» y Astur DJ.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta hoy viernes 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera, hasta hoy

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta hoy 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo, último día

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta hoy viernes 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Abre de 8.30 a 14.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Centro

Fiesta de San Félix en Candás

Candás ofrece una intensa jornada festiva por las fiestas de San Félix. La mañana arranca a las 11.30 horas con juegos en el parque de Les Conserveres, seguidos de diversos pasacalles. A las 14.00 horas se celebrará una comida popular en la explanada del Nodo, con alternativa a cubierto en caso de lluvia. La tarde estará amenizada por circo y charangas en las plazas de la villa. La noche se culminará en el muelle local con la macrodisco «Danky» desde las 22.00 horas y la orquesta «Espectáculo Saudade» a partir de las 23.30 horas.

Fiestas de Santullano (Las Regueras)

Arrancan las fiestas de Santullano (Las Regueras) con los tradicionales campeonatos de brisca y parchís. Las inscripciones para participar en ambos torneos se abrirán a las 22.30 horas, dando comienzo las partidas a las 23.00 horas. El certamen cuenta con premios económicos divididos en dos grupos, alcanzando el primer premio del Grupo A un 30% de lo recaudado más 100 euros extra.

Fiestas de Santa Marina (Siero)

Comienzan las fiestas de Santa Marina en Siero. A las 20.00 horas tendrá lugar una función teatral a cargo de la asociación «Los Cuquiellos». La jornada finalizará, a las 22.00 horas, se celebrará la V espicha Cuquiella.

Fiesta de Nuestra Señora de la Salud en Lieres (Siero)

La localidad de Lieres inaugura sus fiestas en honor a La Salud. La jornada comenzará al mediodía, a las 12.00 horas, con el tradicional chupinazo. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, el protagonismo será para los más pequeños con los juegos infantiles a cargo de «Mágico Eventos». Finalmente, la noche estará dedicada a los juegos de mesa clásicos, celebrándose un campeonato de tute y parchís a partir de las 22.00 horas para cerrar este primer día de celebraciones.

Concierto de la Banda de Música de Villaviciosa en el parque Ballina

La Banda de Música de Villaviciosa ofrecerá una actuación titulada «Suena la banda». El concierto, que estará bajo la batuta de su director José Antonio Fernández Fernández, se celebrará al aire libre en el céntrico parque Ballina de la localidad. La cita musical dará comienzo a las 18.30 horas, conformando una estupenda propuesta cultural gratuita para la tarde del viernes que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Mercado en Lugones

Los viernes Lugones acoge su tradcional mercado semanal. Un total de 80 puestos situados a lo largo del parque de la Manzana Central que se podrán recorrer en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en Quirós

Quirós celebrea los viernes su tradcional mercado semanal. Un total de 20 puestos que se podrán recorrero de 8.00 a 14.00 en la plaza del Mercado.

Oriente

Fiestas de San Román de Villa en Piloña

Arrancan las fiestas de San Román de Villa. La programación inaugural comenzará a las 21.00 horas con una completa parrillada que incluye costillas, criollos, pollo y postre (bebida no incluida). El coste es de 23 euros para adultos y 15 euros para niños de 8 a 12 años, siendo necesaria la reserva telefónica. A continuación, a partir de las 23.00 horas, dará comienzo la primera verbena de los festejos, que estará amenizada por el dúo «Pamela y Agustín» junto a DJ «Suarezz».

Mercáu Celta en el parque La Llera de Arriondas

Continúa la programación del Mercáu Celta de Les Arriondes. La actividad arrancará a las 11.00 horas con la apertura de puestos de artesanía y restauración. La jornada estará amenizada por pasacalles de «Los Gascones» y una sesión vermú con música tradicional a las 13.00 horas. Por la tarde, habrá diversas propuestas lúdicas, destacando la obra «La marioneta y el vieyu xigante» a las 20.00 horas. La noche culminará a las 22.30 horas con el espectáculo de fuego «Ave Fénix», previo al cierre a las 23.00 horas.

VI Semana de Bolos en Llanes

Continúa la VI Semana de Bolos en la Calle en la localidad de Llanes con la disputa de sus rondas eliminatorias. La jornada deportiva comenzará a las 16.30 horas con la primera semifinal de las Categorías Inferiores. A continuación, a las 18.00 horas, tendrá lugar la primera semifinal del Campeonato Femenino. Para cerrar el día, a partir de las 19.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la primera semifinal correspondiente a la Categoría Senior.

Fiesta La Sacramental en Siejo (Peñamellera Baja)

Comienzan las fiestas de La Sacramental en Siejo. La jornada inaugural estará marcada por la celebración del «Día de la camiseta», animando a todos los vecinos y visitantes a lucir sus prendas y pañuelos en el parque. La programación musical nocturna arrancará a las 23.00 horas con el concierto en directo de Vicente Díaz. A su término, la diversión continuará con una gran verbena que estará amenizada por la orquesta «Picos de Europa» y un DJ para cerrar este primer día festivo.

Folixa de Lledías (Llanes)

Arranca la X Folixa de Lledías, organizada por la asociación «El Güertín». La jornada inaugural ofrecerá servicio de chigre asturiano y música en directo durante todo el día. Al llegar la noche, el gran atractivo será su oferta de cocina tradicional, donde los asistentes podrán degustar platos típicos como fabada, tortos, borona, talos y arroz con leche.

XIV Torneo de Fútbol San Justo y San Pastor en Porrúa

Da comienzo el XIV Torneo de Fútbol San Justo y San Pastor en la localidad de Porrúa. La jornada inaugural estará dedicada íntegramente al Torneo Infantil, dirigido a niños y jóvenes de hasta 14 años divididos en dos categorías de edad (de 6 a 10 y de 11 a 14 años). La inscripción para esta competición formativa es totalmente gratuita y la organización ofrecerá una merienda a todos los jugadores al finalizar.

Espectáculo familiar «Mariposas en la mochila» en Cangas de Onís

La programación de «Verano en la calle» en Cangas de Onís ofrece el espectáculo familiar «Mariposas en la mochila». La actuación se llevará a cabo a las 21.30 horas en las instalaciones del Parque Riera.

Juegos artesanales de madera en el festival Las Tres Noches de Lastres

El festival de artes escénicas en la calle «Las Tres Noches de Lastres» acoge una singular propuesta en su sección de juegos y animación. La compañía Va de Verde y Azul presentará una original colección de juegos de madera artesanales diseñados para todas las edades.

Danza performance de Izar Gayo enLastres

El 28º Festival de Artes Escénicas en la Calle «Las Tres Noches de Lastres» presenta en su sección de danza la obra «What for?», un solo de performance a cargo de Izar Gayo. Esta propuesta, que complementa la pieza escénica «Lecciones de una hoja», explora de forma poética el desamparo y la desconexión del ser humano con su propia naturaleza. La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en el paseo de la Iglesia de Llastres, ofreciendo al público una experiencia artística y reflexiva al aire libre.

Fusión Plástica con Aitor Herrero en Lastres

El 28º Festival de Artes Escénicas en la Calle «Las Tres Noches de Lastres» presenta el proyecto «Fusión Plástica». Esta propuesta musical une el jazz con la electrónica y la percusión en directo de la mano de Manuel Molina y Sergio Absolutt, acompañados para la ocasión por la trompeta de Aitor Herrero. La actuación, concebida para disfrutar de la música de baile de los años 90 en colectividad, tendrá lugar a las 22.00 horas en el Paseo de la Iglesia de Llastres.

Comedia y teatro de improvisación con «Ye Impro» en Lastres

El 28º Festival de Artes Escénicas en la Calle «Las Tres Noches de Lastres» acoge la representación de «Ye Impro». Este espectáculo de teatro de improvisación, enmarcado en el circuito «Asturies, Cultura en rede», ofrece una velada de comedia con humor gamberro y de actualidad. Tres actores crearán historias y múltiples personajes en directo, garantizando una función única e irrepetible para los asistentes.

Occidente

Fiesta en Los Cadavales (Cangas del Narcea)

Arrancan las celebraciones de la Fiesta de Los Cadavales. La programación para esta primera jornada inaugural se centrará exclusivamente en la actividad nocturna. A partir de las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una gran verbena que estará amenizada por la actuación en directo de «Marghy» junto a una sesión de DJ.

Fiesta de La Gamaya en Los Corros (Valdés)

Arrancan las fiestas de La Gamaya en Los Corros con el tradicional «día del Bollo». A partir de las 22.00 horas comenzará el reparto del menú, que incluye dos bollos, bebida y postre por un precio de 10 euros. Los vales pueden adquirirse previamente en El Balagar (Tineo) o contactando a los teléfonos facilitados por la organización. Seguidamente, la velada nocturna estará amenizada por una gran verbena que contará con las actuaciones musicales de Héctor y José junto al dúo «Impacto».

Fiesta de Santiago en Villazón (Salas)

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Comienzan las Fiestas Sacramentales de Santiago en la localidad de Villazón, perteneciente al concejo de Salas. La jornada inaugural estará protagonizada íntegramente por la programación musical nocturna. A partir de las 21.30 horas, dará comienzo la primera gran verbena de los festejos, que contará con las actuaciones en directo del dúo «Encanto» y la formación «Berto y Vane».