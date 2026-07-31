El Archivo de Indianos, premio "Asturiano del mes", busca coronarse como "sacristía de la Hispanidad"

El Archivo de Indianos de Colombres recibió ayer la distinción de LA NUEVA ESPAÑA que le acredita como "Asturiano del mes" inmerso en un desafío prioritario: "Completar el proyecto de que cada país hispanoamericano tenga su bandera enclavada en la sede del edificio".

Paz Fernández Felgueroso, Antonio Suárez y Francisco Rodríguez, durante el acto. | IRMA COLLÍN

Así lo señaló el empresario lácteo Francisco Rodríguez, presidente del patronato de la fundación que dirige lo que también es el gran Museo de la Emigración asturiana a América. A juicio de Rodríguez, la consecución de este reto reforzaría aún más la identidad del Archivo de Indianos como "sacristía de la Hispanidad", en una metáfora en la que el santuario de Covadonga es el "templo" de esa misma Hispanidad. El acto de entrega del galardón de "Asturiano del mes", correspondiente a agosto de 2025, fue abierto por la directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, quien expuso el motivo de la distinción: reconocer el trabajo de una institución que lleva casi cuatro décadas volcada en "reivindicar la gesta que la emigración asturiana hizo en América" y también "preservando un legado tan valioso que, en realidad, puede decirse que es un tesoro".

Santiago González Romero, director del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, expresó su "satisfacción" por el reconocimiento a una entidad que es, a su juicio, "la institución más coral de Asturias", ya que se trata de "un museo que se ha hecho con la emigración, y subrayo la preposición ‘con’". Esta distinción no induce a la complacencia. "Preservamos el pasado, pero el futuro plantea la necesidad de una renovación simbólica y conectar con los descendientes de los emigrantes a América", reflexionó Romero.

El empresario asturmexicano Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos, puso de relieve que el Museo de la Emigración "conserva la proeza de personas que hicieron mucho y crearon empresas muy importantes". Y como herramienta de presente y de futuro, "representa un gran estímulo para la emigración moderna, personas que van a otro país y que sueñan con triunfar fuera", aseveró el industrial atunero.

A continuación, Ángeles Rivero y Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, entregaron a Francisco García, Antonio Suárez y Santiago González Romero los atributos de la distinción "Asturiano del mes": una estela discoidea diseñada por el escultor José María Legazpi; una caricatura del edificio y de sus máximos responsables, elaborada por el dibujante de este periódico, Pablo García, y una primera página especial del periódico que recoge la concesión del galardón.

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También asistieron al acto Isabel Zapatero del Vigo, responsable del área de Asturias, Cantabria, Extremadura, León y País Vasco de Abanca; Paz Fernández-Felgueroso, exalcaldesa de Gijón y una de las vicepresidentas del patronato de la Fundación Archivo de Indianos; José Manuel Vaquero, consejero de Prensa Ibérica; Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA; y Eduardo Lagar, redactor jefe responsable de "Asturias Exterior", plataforma de noticias y de encuentro de los asturianos que viven fuera de la región.