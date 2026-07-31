Borines, el origen de Ordum, una cerveza con identidad propia

Hacer cerveza en Asturias podía parecer una contradicción en una tierra donde la sidra forma parte de la identidad. En Ordum lo vieron justo al revés. "La sidra es nuestro patrimonio y la respetamos profundamente, pero precisamente ese ADN de calidad y autenticidad fue el que nos inspiró", explica Ignacio García Díaz, delegado comercial. "No queríamos hacer cualquier cerveza: queríamos hacer LA cerveza asturiana".

Detrás del nombre hay una declaración de intenciones: Ordum viene del latín hordeum, cebada, porque la cerveza nace de la tierra. Y esa tierra está presente en cada botella. El ingrediente principal es el agua del manantial de Borines, mítica y de mineralización equilibrada, que supone más del 90% del producto final. "Cuando alguien abre una Ordum, lo que llega al paladar no es solo cerveza: es el carácter de una región que sabe lo que tiene y lo cuida". Por eso no pasteurizan: la calidad del agua y el control del proceso les permiten mantener la cerveza viva, con madre, con aromas nítidos y un sabor que tiene carácter.

Una visita a la fábrica / Cedida a LNE

La fábrica también forma parte de esa filosofía. No es una nave industrial en un polígono, sino un edificio del siglo XIX recuperado con mimo en Borines, donde la piedra de siempre convive con la tecnología más avanzada. Allí fermentan sus cervezas entre cuatro y ocho semanas, sin prisa y sin atajos. "No somos una cerveza que pretenda sorprender con artificios: somos una cerveza que enamora porque es honesta".

En los lineales de Supermercados masymas los clientes pueden encontrar dos referencias. La Ordum Original, una lager dorada de gran equilibrio que marida a la perfección con el lomo de merluza de Casa Eutimio. Y La 21, una tostada inspirada en las experiencias del Balneario de Borines, que combina de forma excepcional con el queso Casín DOP de Ca Llechi. Para quienes buscan algo más, la IPA encuentra su compañero ideal en el boquerón de Hazas.

Para Ordum, estar en masymas no es solo distribución. "No somos solo un proveedor: somos vecinos". Y su prioridad, con reconocimientos nacionales e internacionales ya en el bolsillo, sigue siendo la misma: "Que el asturiano que compra en masymas o que nos pide en el bar de su pueblo sienta que Ordum es su cerveza". Porque, como ellos mismos la definen, Ordum es Asturias en un vaso: Cantábrico, Sella, Sueve, auténtica, pasional y con mucho carácter.