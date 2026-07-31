El CEO de ArcelorMittal en España reclama un "marco energético estable" para avanzar en la electrificación de las acerías

Philippe Meyran, CEO de ArcelorMittal en España, considera "imprescindible avanzar hacia un marco energético estable que facilite la electrificación de los procesos industriales, incentive la inversión en tecnologías limpias y permita acelerar la transición hacia modelos productivos descarbonizados". La recomendación de Meyran tiene peso teniendo en cuenta que la multinacional siderúrgica tiene pendiente de aprobación el proyecto para electrificar la acería de Avilés, clave para el mantenimiento de la capacidad productiva de la siderurgia asturiana, de la que dependen 5.000 empleos directos.

"Los elevados precios de la electricidad continúan representando uno de los principales desafíos para el sector siderúrgico español, especialmente en comparación con otras regiones económicas", señaló Meyran. La factura por el consumo de energía eléctrica para una industria electrointensiva en España es un 55% más cara que en Francia y un 8% más cara que en Alemania, según el barómetro energético del mes de julio que acaba de publicar la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenece ArcelorMittal. "Como industria electrointensiva, la evolución de los costes energéticos tiene un impacto directo sobre nuestra capacidad de inversión y crecimiento", resaltó Meyran después de valorar "positivamente" iniciativas impulsadas por la UE para mejorar la competitividad de su siderurgia como los nuevos aranceles o la implantación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). No obstante, dejó claro que para que la transición energética en la siderurgia sea viable "debe desarrollarse bajo condiciones que preserven la competitividad de la industria europea".

Esas afirmaciones las realiza Meyran en el "Informe de Sostenibilidad 2025 ArcelorMittal España", el documento que fue ayer presentado y que recoge el desempeño de la compañía en materia ambiental, social y de buen gobierno (ESG). El informe destaca que en un entorno marcado por la transformación del sector y los objetivos de neutralidad climática, ArcelorMittal ha continuado combinando competitividad industrial y transición hacia una producción con menores emisiones. Durante 2025, la Compañía destinó 243 millones de euros a inversiones industriales orientadas a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la competitividad de sus instalaciones, elevando por encima de los 800 millones de euros la inversión acumulada durante los últimos cinco años.

La descarbonización continúa siendo uno de los ejes estratégicos de la Compañía. Durante 2025 se impulsaron diez proyectos de eficiencia energética con una inversión de 86 millones de euros. Ese esfuerzo se tradujo en una reducción cercana al 6% en el consumo de energía primaria por tonelada de acero producida. Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción de la nueva Acería Eléctrica de Gijón, con un coste de 213 millones. Su puesta en marcha está prevista para finales de este año. "La puesta en marcha del horno eléctrico de Gijón constituye un hito relevante en esta hoja de ruta y refuerza nuestro compromiso con una industria más sostenible y competitiva", señaló el CEO de ArcelorMittal en España.

Los avances realizados durante el ejercicio permitieron reducir la intensidad de emisiones hasta 1,59 toneladas de CO₂ equivalente por tonelada de acero, consiguiendo reducir la huella de carbono en un 4,6 % con respecto a 2024. En materia de gestión hídrica, el consumo de agua se redujo un 17 % y la compañía procesó el 24% del acero reciclado en el país, equivalente a 2,3 millones de toneladas.

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La contribución de ArcelorMittal en España trasciende su actividad industrial y su desempeño ambiental. Con una plantilla de 8.832 personas al cierre de 2025, la contribución económica generada por ArcelorMittal en España alcanzó los 5.468 millones de euros en 2025, un indicador que integra salarios, impuestos, inversiones, pagos a proveedores y actuaciones desarrolladas en beneficio de las comunidades donde la empresa está presente.