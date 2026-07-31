El gesto de amor que tuvo Miguel Torres con Paula Echevarría en el funeral del padre de la actriz

Miguel Torres es el gran apoyo de Paula Echevarría en el peor momento de su vida. El padre de la actriz, Luis Ángel Echevarría, falleció este jueves a los 76 años. Sufría desde hace tiempo una enfermedad degenerativa, pero su muerte ha sido inesperada. Una multitud arropó este viernes en su funeral en Candás a la modelo asturiana y a su familia. Todo el pueblo quería a Luis, un hombre "bueno, trabajador, divertido" y, ante todo, un orgulloso padre y abuelo.

La actriz, que vistió de riguroso negro e intentó ocultar su gesto descompuesto y lleno de lágrimas con unas gafas de sol, estuvo arropada por su pareja y su hija mayor, Daniella Bustamente, fruto de su relación con el cantante David Bustamente. En el funeral, celebrado en la iglesia parroquial de San Félix, no hubo presencia de famosos. Entre algunos de los que recorrieron varios kilómetros para apoyar a la actriz candasina fueron su maquillador de confianza y gran amigo, Miguel Álvarez, y su representante, Ana Tenorio. También estuvieron a su lado sus amigas de infancia y juventud de Candás.

Funeral en Candás por Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría / Mario Canteli

Hubo varios gestos de amor y de apoyo de Miguel Torres hacia Paula Echevarría. La actriz salió de un taxi agarrada del brazo de su madre, Elena Colondrón, que se encontraba completamente devastada. Fue en ese momento cuando la influencer y el exfutbolista se apretaron fuerte de la mano.

Pero el gesto definitivo sucedió poco después cuando Miguel Torres ayudó a portar, junto a otros mimebros de la familia, el féretro de Luis. El exfutbolista, también vestido completamente de negro, estuvo pendiente en todo momento de su mujer. Detrás de ella, en un segundo plano y con gesto muy serio. Él sabe mejor que nadie lo que el padre de Paula, que fue ferroviario, significaba para su mujer. Era la persona a la que más admiraba en el mundo, junto a su madre, como ella mismo relató en alguna ocasión en redes sociales.