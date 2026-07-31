La Guardia Civil emite una alerta general por lo que está pasando en las gasolineras esta operación salida que llega hasta Asturias: colas kilométricas

El precio de los carburantes ha encadeno esta semana su cuarta subida consecutiva y acumula ya un encarecimiento de más del 15%, tras decaer la rebaja del IVA al 10% a principios de este mes, lo que ha llevado a la gasolina y el diésel a registrar sus precios más caros para una operación salida de vacaciones de agosto desde 2023.

En concreto, en el precio medio del litro de gasolina, se ha incrementado esta semana casi un 4% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,644 euros, consolidándose así en máximos desde la semana del 23 de marzo.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,722 euros, tras encarecerse un 6,16% con respecto a la semana pasada, y se sitúa en niveles de principios de mayo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, los carburantes registrarán sus precios más altos desde 2023 para una primera fase de la operación salida de vacaciones de agosto, en la que desde este viernes hasta el próximo domingo la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos 5,6 millones desplazamientos por carretera. En el caso solamente del gasóleo, habría que retroceder hasta 2022 para encontrar unos precios superiores a los actuales por estas fechas del año.

Agosto es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra, con un total de de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 94,71 euros, 15,73 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 78,98 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 90,42 euros, unos 8,53 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,89 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

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