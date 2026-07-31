Invento asturianos para luchar contra los grafitis: crean una laca especial para poder retirarlos fácilmente

El Centro Tecnológico Idonial, junto con las empresas asturianas Tor Chemical y Juan Roces, han desarrollado un recubrimiento para hormigón que permite retirar grafitis sin utilizar agua ni productos químicos agresivos.

La solución, creada mediante tecnología sol-gel, forma una barrera transparente que impide que la pintura penetre en el hormigón y facilita su eliminación con cinta adhesiva o aire a presión. El producto actúa frente a aerosoles de base acuosa y pinturas acrílicas y apenas altera el aspecto de la superficie.

El avance se obtuvo dentro del proyecto PROTHOR, desarrollado durante 18 meses con un presupuesto de 74.000 euros y financiado por el programa RIS3-Empresa de la Agencia Sekuens, con cofinanciación de la Unión Europea.

Una solución preventiva

Tor Chemical se encargó de formular la laca, mientras que Juan Roces aportó los elementos de hormigón utilizados en los ensayos. Idonial realizó las tareas de investigación y validación en laboratorio.

El proyecto buscó superar las limitaciones de los productos actuales, que pueden perder eficacia con el tiempo, no siempre funcionan sobre superficies porosas y suelen requerir agua o decapantes contaminantes.

Los ensayos demostraron que “es posible desarrollar una laca antigrafiti selectiva para hormigón” con alta durabilidad y capaz de reducir los costes de limpieza y reparación provocados por las pintadas.

Manuel Antonio García García, director del área de Ingeniería de Procesos y Fabricación de Idonial; Mª Fe Menéndez Suárez, investigadora del área de Ingeniería de Procesos y Fabricación y responsable técnica del proyecto en IDONIAL; Miguel Ángel Zabala Llerandi, gerente de Tor Chemicals.; y Juan Roces Arbesú, consejero delegado de Juan Roces, S.A. / Idonial

Hacia su industrialización

Las tres entidades presentaron ya una segunda fase, PROTHOR II, que tendrá una duración de 15 meses. El objetivo será aumentar la producción desde los 15 mililitros iniciales hasta cinco litros y probar el recubrimiento en superficies de un metro cuadrado.

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Esta nueva etapa permitirá comprobar si la laca mantiene su adherencia, transparencia y propiedades antigrafiti al fabricarse a mayor escala, como paso previo a su posible comercialización.