Investigadores asturianos hallan una combinación segura y eficaz frente a una de las leucemias más agresivas

Nuevas expectativas para los pacientes con leucemia aguda mieloide que recaen tras el tratamiento o no responden a la terapia inicial. Hasta el momento actual, disponen de muy pocas alternativas terapéuticas y presentan un pronóstico especialmente desfavorable. Ahora, una investigación liderada desde el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) aporta una nueva esperanza para estos pacientes gracias al ensayo clínico "Flag-Quida". Los resultados demuestran el potencial de la combinación de quimioterapia intensiva con quizartinib, un fármaco que bloquea la proteína FLT3, responsable de favorecer el crecimiento y la supervivencia de las células leucémicas.

El estudio ha sido publicado en "American Journal of Hematology", una de las revistas internacionales de mayor impacto en el ámbito de la hematología. El ensayo, de fase I-II, ha sido promovido por el grupo cooperativo PETHEMA y desarrollado en una veintena de hospitales españoles.

La investigación ha sido coordinad por Teresa Bernal, investigadora del Grupo de Neoplasias Hematológicas del ISPA y hematóloga del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), junto con Pau Montesinos, del Hospital La Fe, de Valencia.

En el equipo investigador asturiano han participado además Javier Zambrano Márquez, del Hospital Universitario San Agustín de Avilés; Carmen Loredo, del HUCA; y María Antuña Casal, de la Universidad de Oviedo, junto a investigadores de los distintos centros participantes.

"El arsenal terapéutico en el tratamiento de la leucemia aguda en recaída o refractaria es muy limitado en la actualidad. Afortunadamente, hay varios ensayos clínicos en marcha, centrados en investigar fármacos dirigidos a genes concretos o incluso nuevas formas de quimioterapia. Aunque la mayoría de ellos son ensayos en fase temprana, los resultados que se van obteniendo son prometedores, por lo que existe esperanza", explica Teresa Bernal.

Una enfermedad de mal pronóstico

"La leucemia aguda mieloide es uno de los cánceres hematológicos más agresivos. Aunque muchos pacientes responden inicialmente al tratamiento, más de la mitad recaen o no consiguen una respuesta completa, lo que reduce considerablemente sus posibilidades de supervivencia", subrayan los autores del estudio.

El ensayo "Flag-Quida" ha evaluado la incorporación de quizartinib al esquema de quimioterapia intensiva "Flag-Ida" en pacientes adultos con leucemia aguda mieloide en primera recaída o refractaria.

Quizartinib actúa bloqueando la proteína FLT3, una molécula que participa en el crecimiento y la supervivencia de las células sanguíneas. En algunos pacientes con leucemia, esta proteína está mutada o presenta una actividad excesiva, favoreciendo el crecimiento descontrolado de las células tumorales y haciendo que la enfermedad sea más agresiva. Al inhibir su acción, el fármaco contribuye a frenar el desarrollo de las células leucémicas y a potenciar el efecto de la quimioterapia.

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Una combinación segura y eficaz

Los resultados muestran que la combinación fue segura y eficaz. El estudio obtuvo una tasa del 56% de remisión completa o remisión completa con recuperación hematológica incompleta, sin diferencias relevantes entre los distintos subgrupos genéticos. Además, 31 pacientes pudieron acceder posteriormente a un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, una de las principales opciones con intención curativa en este contexto. La combinación también mejoró la supervivencia libre de recaída respecto a cohortes históricas tratadas únicamente con quimioterapia, sin detectarse problemas de seguridad relevantes.