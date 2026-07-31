Máxima alerta de la Guardia Civil en Asturias por el hilo de pegamento que está apareciendo en las puertas de viviendas
"No dejan rastro", advierten
La Guardia Civil ha lanzado una alerta por lo que está sucediendo este verano en las puertas de viviendas de toda España. Son muchos los propietarios que se han encontrado sospechosos hilos de pegamento en la entrada. El Instituto Armado explica el motivo: te pueden robar. Y es que los ladrones utilizan este método para comprobar si los inquilinos están en casa o se fueron de vacaciones y así entrar en la vivienda y llevarse dinero y todo tipo de objetos de valor.
Según explica la Guardia Civil, se trata del método del "hilo de pegamento". "Usan pegamento entre el marco y la puerta para comprobar si la casa está vacía. Si el hilo no se rompe en más de un día fuerzan el bombín con bumping o impresioning para no dejar rastro", advierte. "Si ves hilos o marcas sospechosas en tu puerta, llama al 062", rematan.
En pleno periodo vacacional, la Guardia Civil no para de lanzar mensajes de precaución para sensibilizar a la población. Uno de esos últimos mensajes consiste en advertir sobre un error que todos (o casi todos) cometemos cuando nos vamos de vacaciones: publicar fotos de dónde estamos en redes sociales. El Instituto Armado pide "tener cabeza" y dejar las publicaciones para "la vuelta".
"Te vas de vacaciones y por supuesto lo publicas en todas tus redes sociales porque no hay nada más satisfactorio que presumir de eso... Si quieres difundir tus vacaciones ten cabeza y hazlo a la vuelta, cuando ya estás en casa y no tienes tantas posibilidades de que te lleves un susto porque te han robado", avisa la Guardia Civil.
Otra petición de los agentes es no dejar una copia de las llaves de casa en cualquier lugar. Y menos en un lugar "secreto". La Guardia Civil se refiere, por ejemplo, a "esconderlas" debajo del felpudo o de una maceta. Porque, alertan, "Los lugares "secretos" suelen ser los primeros que comprueban quienes buscan acceder a una vivienda". "Si es necesario, déjalas únicamente a una persona de confianza", insisten.
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