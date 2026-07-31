Miguel Tellado arenga al PP de Asturias para "arrebatar al PSOE su penúltimo Gobierno autonómico" en 2027

Los tambores que anuncian la carrera electoral han comenzado a sonar con fuerza en la sede del Partido Popular de Asturias. "En la cita de mayo de 2027 tenemos la obligación de ser más, de seguir creciendo y de arrebatarle al PSOE su penúltimo gobierno autonómico", alentó este viernes el secretario general nacional, Miguel Tellado, durante un encuentro con cargos del partido.

«Este equipo sois quienes en 2023 liderasteis el gran salto de calidad del PP de Asturias. Las municipales nos dieron un gran crecimiento en votos, concejales y alcaldías… Y, mientras eso sucedía, el PSOE retrocedía», recordó el dirigente nacional. Sin embargo, reconoció, un escaño los separó del logro definitivo: hacerse con la Presidencia del Principado.

Un hito que en esta ocasión no piensan dejar escapar. "Si 2023 fue el año del gran salto, 2027 tiene que ser el año de la victoria total. Desde la dirección nacional no esperamos menos, porque estamos en la buena dirección", aseguró Tellado, quien destacó que el PP se alzó con la victoria en la región tanto en las últimas elecciones generales como en las europeas.

"Adrián Barbón ya le está viendo las orejas al lobo; ya ve venir a Álvaro Queipo, ya ve que le adelanta", afirmó, antes de aconsejar al presidente socialista que comience a despedirse de la Presidencia.

A su juicio, Barbón "no se ha dedicado a gobernar ni a defender esta tierra. Se ha dedicado a defender a Sánchez", algo que, sostuvo, "los asturianos no van a perdonar". "Ha aceptado que Asturias tenga peor financiación que Cataluña porque sí, porque lo dice Sánchez y su pacto con ERC. Eso los asturianos no se lo van a perdonar cuando llegue el momento de las urnas. Entre Asturias y Sánchez, siempre ha elegido a Sánchez", criticó. Si bien reconoció que, a la hora de defender al presidente del Gobierno de España, "es el mejor".

Tras criticar la situación que se está viviendo en Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes, Tellado proclamó que el Gobierno "inservible" de Sánchez será sustituido por "uno ejemplar" de Alberto Núñez Feijóo, que “volverá a ocuparse de los problemas reales de los españoles”, “a proteger las fronteras”, y a “prevenir los incendios”.

Del Huerna al "vodevil" con IU

De la falta de liderazgo de Adrián Barbón ante las decisiones de Pedro Sánchez habló también el líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo. "Con Barbón siempre sucede lo mismo: Sánchez toma decisiones que perjudican a Asturias y el Gobierno regional llega después para explicarlas y justificarlas", reprochó.

El popular acompañó esta afirmación de varios ejemplos. Habló de la reciente elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública frente a la candidatura de Oviedo y de la decisión del Gobierno central de no adaptar la red ferroviaria asturiana al ancho internacional. "También desistieron del vial de Jove y ahí sigue el peaje del Huerna», enumeró para demostrar que, «mientras Asturias pierde oportunidades, infraestructuras y capacidad para competir, Adrián Barbón está a otras cosas".

Queipo criticó que la región afronte otra campaña de incendios sin el Plan Forestal aprobado y el "nuevo vodevil" con sus socios de gobierno, Izquierda Unida, por la fiscalidad de las rentas medias. "Uno finge haber descubierto el problema y el otro amenaza con impedir la solución. Pero ambos gobiernan juntos y ambos rechazaron nuestras propuestas", señaló.

Frente a esta gestión, detalló, el PP trabaja en un proyecto construido sobre tres ejes: más oportunidades, mejor gestión y asturianía. "Más oportunidades para que los jóvenes puedan quedarse o volver, para que las familias puedan acceder a una vivienda, para que los autónomos y las empresas puedan crecer y crear empleo y para que Asturias deje de perder inversiones por culpa de los impuestos, la burocracia y unas infraestructuras que nunca llegan".

Asimismo, prometió "gestión para invertir lo que se promete, reducir las listas de espera sociales y sanitarias, poner orden en la Administración y conseguir que los servicios públicos funcionen como los asturianos merecen".

"Y asturianía para defender siempre esta tierra, para no resignarnos a perder la Agencia Estatal de Salud Pública, el ancho internacional o el vial de Jove; para poner fin al peaje del Huerna; para pelear por cada inversión, cada infraestructura y cada oportunidad para nuestra tierra; para tratar por igual a todos nuestros concejos y para mostrar todo lo que Asturias puede ofrecer", añadió.

Canteli llama a "luchar" para crecer en las municipales

El acto lo inauguró el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien también animó a sus compañeros a emprender con ganas y fuerza la carrera electoral. "Estamos en la pelea, una lucha importante. El primer objetivo es que quienes tenemos mayoría absoluta la mantengamos, algo que no es fácil; el segundo, que la consigan quienes todavía no la tienen y que sigamos creciendo en Asturias", afirmó.

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"Hay que pelear mucho, con mucha humildad y con mucho trabajo", insistió. En ese camino, reafirmó, "podéis contar conmigo".