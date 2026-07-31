La ministra Elma Saiz subraya el impacto de la regularización de inmigrantes en Asturias: 14.000 solicitudes, el 70% en tramitación y 3.900 personas ya trabajando

El proceso de regularización masiva de inmigrantes que se lleva a cabo en toda España ha beneficiado a “más de 14.000” personas que vivían en Asturias. El 70% de las solicitudes “están en fase de tramitación”. Y además se percibe ya un impacto en el ámbito laboral, con “3.900 altas de afiliaciones a la Seguridad Social”.

Estas son las cifras que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha puesto de relieve en Oviedo, tras mantener una reunión con la consejera de Salud, Conchita Saavedra, en la que se han abordado asuntos relacionados con la acogida de inmigrantes (la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, está de baja por enfermedad).

Saiz ha destacado “lo positivo del proceso de regularización extraordinaria” y que sus “frutos” en el mercado de trabajo “ya son una realidad aquí en Asturias”. A juicio de la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “es indudable que el empleo de los trabajadores y trabajadoras extranjeros tira con fuerza y contribuye a paliar los efectos del envejecimiento de la población”.

La Ministra ha criticado “el boicot de las comunidades gobernadas por el Partido Popular” a la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para la semana pasada, y ha contrapuesto esta actitud con la mostrada por las seis regiones, entre ellas Asturias, que “hicieron un claro ejercicio de lealtad institucional, de compromiso, de proactividad, en el marco de sus competencias, para abordar las cuestiones migratorias y las cuestiones de impacto en el empleo, concretamente el proceso de regularización extraordinaria”.

"Asturias tiene los brazos abiertos"

La reunión frustrada la semana pasada ha sido sustituida, según Elma Saiz, por reuniones bilaterales como la celebrada esta mañana en Oviedo con el Gobierno asturiano. “Siempre encontramos el compromiso y la respuesta positiva de Asturias, de solidaridad, de respeto básico a los derechos humanos, de ser una tierra de acogida”, ha señalado la Ministra. Según la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso migratorio se traduce en “personas que vienen a aportar y a desarrollar sus proyectos de vida”, para las cuales “Asturias siempre tiene los brazos abiertos”.

Elma Saiz y Conchita Saavedra han compartido datos sobre la repercusión para Asturias de estas dinámicas migratorias. Por ejemplo, que en el nuevo empleo creado, “siete de cada diez trabajadores y trabajadoras son extranjeros”, lo que “está ayudando a revertir, a llenar escuelas, a llenar calles e indudablemente a seguir haciendo una comunidad como la del Principado, una comunidad próspera”.

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Como plasmación positiva, Saiz ha citado el Centro de Acogida y Atención Humanitaria de Sotrondio, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio. “Frente a los intentos de algunos de señalar y de utilizar el odio y la xenofobia, la respuesta de la ciudadanía fue de brazos abiertos y de poner en valor el importante papel positivo que tienen quienes vienen a desarrollar sus proyectos de vida en Asturias”, ha indicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.