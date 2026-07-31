Muere por una caída al intentar trepar por un edificio de Colunga para robar

El hallazgo de un cadáver a primera hora de la mañana de este jueves en un callejón de la capital del concejo de Colunga ha sacudido a los vecinos de una tranquila localidad asturiana que multiplica su población en verano, pero está poco acostumbrada a episodios de este tipo. La escena, que llamaba la atención por la sangre alrededor del cuerpo, hizo temer en un primer momento a los testigos que pudiera tratarse de un crimen violento. Pero resultó una muerte accidental.

El aviso llegó al servicio de emergencias 112 a las 6.12 horas, cuando un alertante informaba de la presencia de un hombre tendido en el suelo, inconsciente, en las inmediaciones de la calle Doctor Grande Covián, frente a una peluquería. La llamada activó de inmediato a los servicios sanitarios y a efectivos de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar.

A su llegada, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón, que ya había fallecido. Los agentes acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los investigadores ante una escena que, por la cantidad de sangre visible, resultaba especialmente impactante. Durante las primeras horas, el suceso generó un gran revuelo entre los vecinos.

Con el paso del día, y tras una primera inspección ocular y la recogida de indicios en el lugar, la investigación descartó la hipótesis de una agresión. Según pudo saber este diario por fuentes conocedoras del caso, las pruebas recabadas apuntan a que el fallecido, un hombre de 56 años y vecino de Colunga, habría sufrido una caída desde la cornisa de una ventana situada en un segundo piso al que, según se sospecha, quería acceder para robar.

Noticias relacionadas

La principal hipótesis es que el hombre podría haber intentado entrar al interior de la vivienda trepando por la fachada, perdiendo el equilibrio en el intento. La caída, desde varios metros de altura, le habría provocado las lesiones: dos tobillos rotos y un fuerte traumatismo craneoencefálico que resultó mortal. Todo a falta de confirmación final de la autopsia y de las conclusiones definitivas de la investigación.