Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: "Era irrepetible"

Candás despidió este viernes con mucha pena pero un grato recuerdo en la memoria a Luis Ángel Echevarría, padre de la actriz, modelo e influencer Paula Echevarría, quien falleció este pasado jueves en el Hospital de Cabueñes de Gijón a los 76 años, tras una larga enfermedad. El multitudinario funeral, celebrado en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, en Carreño, de donde es natural la familia, congregó a vecinos, familiares, amigos y curiosos que dieron un último adiós al que fuera maquinista de Feve.

"Nos deja un recuerdo inmejorable, era una gran persona y muy querido por todos en Candás. Lo puedo decir porque fuimos vecinos de puerta durante más de 50 años. Para mí fue extraordinario", resumió Aidé Fernández Carrocera. A su lado, Manuel Medina destacó que "no solo Luis, sino toda la familia son grandes personas", en referencia a la mujer, Elena Colondrón, y sus dos hijos, Paula y Luis Manuel Echevarría; así como los cuatro nietos, Leire, Daniella, Aitana y Miguel. Este último, fruto de la relación de Paula Echevarría y el exfutbolista Miguel Torres, fue el único que no estuvo en la despedida a su abuelo, al tener tan solo 5 años.

Funeral en Candás por Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría / Mario Canteli

Todos ellos son muy queridos en Candás, por ello fueron muchos los vecinos que quisieron abrazar y trasladar su pésame a la actriz asturiana, quien recibió con cariño todas las muestras de afecto, arropada por Miguel Torres y su hija Daniella Bustamente. Vestida completamente de negro, Paula Echevarría no puedo contener las lágrimas ni a la entrada ni a la salida de la iglesia de Candás. Estaba completamente destrozada, al igual que su madre, Elena Colondrón, a quien no la soltó de la mano ni un minuto. Daniella tampoco pudo contener el llanto al ser abrazada por sus amigas del pueblo a la salida del funeral, que fue presidido por el sacerdote de Puerto de Vega (Navia) y natural de Candás, Pedro Fernández. Por su parte, Miguel Torres fue uno de los que portó el féretro.

En su homilía, el párroco recordó a Echevarría y dio fuerzas y ánimos a la familia y allegados para superar estos "tristes" momentos. "Luis vivió y hoy se presenta ante Dios con todos nuestros nombres, los nombres de los que estamos aquí rezando y os han acompañado en estos días de tristeza, si hoy lloráis es precisamente por todo lo bueno que os dio, tantos buenos momentos, por eso lloramos hoy", expresó el religioso, vinculado a la familia Echevarría.

"Era el que nos buscaba las mozas"

Muy apenados pero con grandes y divertidos recuerdos se encontraban los amigos del finado, los conocidos como "La pandilla ye-yé". "Nos conocemos desde que íbamos a gatas", dijo Pepe Alonso sonriente pero con la mirada emocionada. Juntos recordaron algunas de las anécdotas vividas a lo largo de sus vidas: "Era el que nos buscaba las mozas, era el más echado para adelante y alguna novia nos buscó porque iba a hablar con las madres y abuelas para que nos las presentasen", recordó Manolo González, llegado desde Valencia para el último adiós a su querido amigo, "el jefe de la banda".

"Era entrañable y muy querido por todo el grupo, era una persona irrepetible", señaló Marce Rodríguez, también amigo de "La pandilla ye-yé", que cada año se juntan varias veces para disfrutar del tiempo y los recuerdos juntos. Una reunión en la que ya faltan ocho amigos y en la que se echará especialmente de menos a Echevarría. "Se va a notar su falta", apuntaron los colegas de siempre del fallecido, que fue incinerado en la intimidad familiar.

Larga enfermedad

Luis Ángel Echevarría padecía en los últimos años párkinson y su estado de salud había empeorado considerablemente. Ya apenas caminaba y usaba un scooter eléctrico. Hace quince días ingresó en el Hospital de Cabueñes de Gijón por una patología que, en principio, no era grave. Sin embargo, todo se complicó y acabó falleciendo este jueves.

Echevarría era de Candás de toda la vida. Hijo de Oliva Muñiz González y Benjamín Echevarría, "Chiribí", Luis siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en ferroviario. Primero trabajó en los astilleros de Gijón y, después, ya entró en Feve. Estuvo unos años en talleres y luego pasó a ser maquinista.

Un padre y un abuelo ejemplar

Formó parte de la candidatura del PSOE de Carreño de 1979. En la Agrupación Socialista local, que ahora dirige la exalcaldesa Amelia Fernández, le recuerdan como "un hombre bueno". "Un ferroviario que entendió la vida como un camino que había que recorrer con esfuerzo, responsabilidad y palabra. Un emprendedor que creyó siempre en el trabajo bien hecho. Un padre y un abuelo ejemplar, que encontró en su familia el mayor de los orgullos. Un candasín de corazón, comprometido con sus convicciones y con una forma de vivir basada en la honestidad, el respeto y el ejemplo".

Barítono

A Luis también le gustaba cantar y formó parte de la agrupación local "Aires de Candás" como barítono. Muy involucrado en la vida de su pueblo, el padre de la famosa actriz dirigió la Sociedad cultural y recreativa del Casino de Candás. Desde ella, organizaba excursiones por toda Asturias, torneos sociales y todo tipo de actividades divulgativas sobre Candás.

Según aseguran quienes lo conocieron, Echevarría fue un hombre trabajador, comprometido y muy divertido. "Con él siempre te lo pasabas bien. Era el alma de todos", afirman. Y, ante todo, era muy familiar. Él y su mujer, Elena, eran inseparables. Una piña, incluso en los peores momentos.

La popularidad de su hija

Luis siempre llevó con sencillez y humildad la popularidad de su hija. Siempre se mantuvo en un segundo plano, lejos del famoseo, y como un vecino más. "A ti papá, por enseñarme tanto, cuidarme tanto, darme tanto amor. Si creo que soy capaz de todo es porque tú me lo has hecho ver así. Mi mayor admirador y al que más admiro, te quiero" fueron las últimas palabras públicas que la actriz le dedicó en redes sociales por el día del Padre.

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La influencer llevaba cinco días sin subir nada a su cuenta de Instagram, con 3,7 millones de seguidores, algo muy inusual en ella. La razón de su notable ausencia era su padre. El destino ha querido que Luis Ángel Echevarría se fuera de este mundo justo cuando comienzan las fiestas de su querido pueblo, las de San Félix, esas que siempre pasaba en familia comiendo unas buenas sardinas.