Ni Panorama ni Paris de Noia: llega por primera vez a Asturias la orquesta con el espectáculo más grande de España, con cinco tráilers y un escenario de 44 metros

Ni Panorama ni París de Noia. La orquesta con el espectáculo y el escenario más grande de España es La Misión y estará por primera vez este verano en Asturias. La agrupación madrileña dará el próximo mes de agosto un espectáculo doble en la región. Con un show de más de tres horas de duración y diecisiete dentro y fuera del escenario, La Misión no deja indiferente a nadie con música, bailes y acrobacias. Su escenario, con cinco tráilers, es del tamaño de una piscina olímpica: 44 metros de ancho y 13 de alto.

Según ha anunciado la propia orquesta a través de sus redes sociales, estará este fin de semana en Candás en las fiestas de San Félix, también conocidas como de La Sardina. Será el domingo a las 23.30 horas en el puerto de la villa marinera. Antes de esa hora y después de su actuación habrá DJ.

Tres días después, el miércoles, La Misión dará su segundo y último show en Asturias. Tendrá lugar en Ribadesella, en la Semana de Piragües, con motivo del 88 Descenso Internacional del Sella. El "espectáculo más grande de España", como ellos mismos se definen, empezará a las 23.00 horas en el Campu Les Rolles.

La Misión nació en 2012 en Madrid y está dirigida por Esteban Piñero (Basty). Ofrece giras masivas por toda España, acompañado de una enorme infraestructura técnica y artística. Sus espectáculos cuentan con pantallas LED gigantes, una potencia de sonido superior a los 110.000 W, infinidad de efectos especiales y hasta ascensor hidráulico.