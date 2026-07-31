El Principado lanza una nueva línea de ayudas a autónomos del mundo rural: quiénes podrán solicitarla y qué requisitos deben cumplirse

El Gobierno del Principado ha lanzado una nueva línea de subvenciones para apoyar a los trabajadores autónomos que tengan su domicilio fiscal en alguno de los 23 concejos asturianos clasificados como zonas en riesgo de despoblación. Las ayudas oscilarán entre los 1.200 y los 2.600 euros y podrán solicitarse desde este sábado, 1 de agosto, hasta el próximo día 21. La cuantía total que se destinará a tal fin será de tres millones de euros.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, destacó que podrán optar a ella autónomos de cualquier sector económico, con independencia de su edad y de que tengan o no trabajadores contratados. La cuantía mínima será de 1.200 euros para todos los beneficiarios. A partir de esa cantidad, la ayuda podrá elevarse hasta los 2.600 euros en función de varios criterios de baremación. El Principado concederá una mayor puntuación a los autónomos menores de 40 años, especialmente a los que no hayan cumplido los 30, así como a las mujeres y a quienes mantengan empleados a su cargo.

Llamedo defendió que la medida busca reforzar la actividad económica y los servicios en las áreas rurales. “Para que los pueblos tengan futuro es importante que haya actividad”, señaló la vicepresidenta. Se necesitan, añadió, "negocios abiertos, profesionales que presten servicios, personas autónomas que levantan la persiana cada día para mantener el taller, la tienda, un negocio de turismo rural o una explotación ganadera".

Más de 4.600 potenciales beneficiarios

Los 23 concejos a los que alcanzará esta nueva línea de subvención son: Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Boal, Caso, Colunga, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Ponga, Proaza, Riosa, San Martín, Santa Eulalia y Villanueva de Oscos, Somiedo, Taramundi, Teverga, Tineo y Villayón. En los mismos están dados de alta 4.651 autónomos que podrían solicitar la subvención. Tineo, con alrededor de 1.400 trabajadores por cuenta propia, figura entre los municipios con mayor número de potenciales beneficiarios, mientras que Pesoz cuenta con 16.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva y tendrá en cuenta criterios objetivos que priorizan el relevo generacional, la igualdad y la capacidad de generar empleo. Así, se valorará la juventud de la persona solicitante, el hecho de ser mujer y los puestos de trabajo que se creen. Según la puntuación obtenida, las ayudas serán de:

• 1.200 euros para quienes no obtengan puntuación

• 1.600 euros para quienes alcancen entre 10 y 30 puntos

• 2.200 euros para quienes obtengan de 31 a 70 puntos

• 2.600 euros para una valoración de entre 71 y 100 puntos

La convocatoria se publicó este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), se podrán enviar las solicitudes desde el sábado y el plazo de presentación concluirá el 21 de agosto.

Un millón más que la anterior convocatoria

La nueva línea de subvenciones es similar al modelo de tarifa rural que el Principado puso en marcha en su momento, el cual estaba dirigido a autónomos establecidos en concejos de menos de 3.000 habitantes. Aquella convocatoria recibió 2.183 solicitudes, permitió conceder 1.846 ayudas y movilizó dos millones de euros. La subvención consistía entonces en un pago único de 1.104 euros.

El presupuesto aumenta ahora en un millón de euros y también se elevan las cuantías individuales. Además, el criterio poblacional se reemplaza por la clasificación establecida en el decreto autonómico de zonificación demográfica, que tiene en cuenta distintas variables sociales, económicas y de evolución de la población.

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La vicepresidenta enmarcó la convocatoria dentro de las políticas autonómicas contra la despoblación. Entre ellas mencionó el fondo de 400.000 euros aprobado para apoyar iniciativas municipales en los concejos con mayores dificultades demográficas, el denominado ticket rural y otras medidas destinadas a favorecer el emprendimiento y el mantenimiento de la actividad económica en el territorio.