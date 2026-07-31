Asturias refuerza su Grupo de Rescate ante el incremento de rescates de montaña, reorganiza el 112 y formará más a sus bomberos

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) reorganizará su estructura interna para adaptarla a su crecimiento, la ampliación de sus capacidades operativas y los nuevos desafíos que plantea la gestión de las emergencias, tras el acuerdo firmado entre el comité de empresa y la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

“En los últimos años, el servicio ha incrementado sus recursos humanos y materiales, ha ampliado sus ámbitos de actuación y ha reforzado la especialización de sus unidades. Paralelamente, las emergencias, cada vez más complejas, requieren una mayor capacidad de planificación, coordinación e integración de dispositivos”, explican desde el Principado.

Además, los incendios forestales de sexta generación, los fenómenos meteorológicos adversos, el aumento de los rescates de elevada complejidad técnica y las intervenciones en las que participan simultáneamente distintos equipos “hacen necesario adaptar su organización a esta nueva realidad”.

El acuerdo consiste, por tanto, en adaptar la estructura organizativa del servicio a sus nuevas necesidades. Entre sus novedades, incorpora la creación de una Jefatura de Administración, la actualización de la organización del área jurídico-económica y administrativa, así como el refuerzo de las funciones de planificación, gestión y apoyo a la actividad operativa.

El documento incluye, asimismo, medidas específicas para el área de Bomberos, reconociendo expresamente “la especial exigencia técnica, responsabilidad y peligrosidad inherentes a su actividad”. El objetivo es contar con “profesionales altamente cualificados, formación permanente y una organización preparada para responder a escenarios cada vez más exigentes”.

En lo que respecta al Grupo de Rescate, se adapta su organización para responder al incremento de las intervenciones especializadas en montaña, zonas de difícil acceso y operaciones que requieren medios aéreos, al tiempo que se refuerza su integración con el resto de los recursos del sistema autonómico de emergencias.

El área de Logística, esencial para garantizar la disponibilidad permanente de los medios materiales y el apoyo operativo necesario para el desarrollo de las intervenciones, también se verá reforzada desde el punto de vista organizativo.

Por último, se reestructura el Centro de Coordinación de Emergencias 112 para “mejorar la integración de la información operativa, optimizar la movilización de efectivos y garantizar una coordinación más eficaz en incidentes cada vez más complejos”.

Paralelamente a estas medidas, el acuerdo entre el SEPA y el Principado adapta la estructura de mando, la planificación de recursos y los mecanismos internos de coordinación para acompañar la evolución del servicio y reforzar su capacidad de respuesta.

Noticias relacionadas

El servicio autonómico de emergencias cuenta con cerca de 650 profesionales, entre bomberos, operadores y coordinadores del 112, técnicos de Protección Civil y personal de administración, logística y mantenimiento. Su principal recurso operativo está integrado por 533 bomberos, distribuidos en 19 parques, con el apoyo de 187 vehículos, 19 autobombas forestales, tres helicópteros, el Grupo de Rescate y el Centro de Coordinación de Emergencias 112.