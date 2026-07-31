Tellado reclama a Sánchez desde Asturias que cierre la frontera de Ceuta, declare la situación de emergencia y movilice al Ejército: "¿A qué espera?"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, reclamó este viernes en Oviedo que el Gobierno central declare la situación de interés para la Seguridad Nacional ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y movilice todos los medios disponibles, incluido el Ejército. El dirigente popular atribuyó la crisis a la “dejación de funciones” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y consideró que su respuesta está siendo tardía e insuficiente.

Tellado realizó estas declaraciones durante un acto celebrado en la sede del PP de Asturias, donde estuvo acompañado por el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo. Ambos endurecieron sus críticas contra el Ejecutivo central y defendieron que lo ocurrido en la ciudad autónoma debe tratarse como un problema nacional.

“Lo que está ocurriendo en Ceuta no es una crisis más”, afirmó Tellado, que habló de un problema “de seguridad nacional y de soberanía nacional de primer orden”. El secretario general del PP elevó a más de 70.000 el número de personas que habrían vulnerado la frontera durante los últimos días, aunque las últimas estimaciones del Ministerio del Interior reducen esa cifra a aproximadamente 50.000.

Según el dirigente popular, la situación ha generado un “caos inaceptable” y ha provocado que los vecinos de Ceuta se sientan “desamparados y abandonados” por el Gobierno de España. “La integridad territorial y la soberanía nacional están en juego. La seguridad y la convivencia están comprometidas”, advirtió, ante una crisis que, a su juicio, viene derivada de un "efecto llamada" generado por la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Tellado pidió declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, el cierre de la frontera y la movilización del Ejército, además de un mayor despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “¿A qué espera Sánchez para realizar el despliegue masivo de medios que se requiere? ¿A qué espera para ejercer sus competencias y proteger debidamente a España y a los españoles?”, cuestionó.

Asimismo, acusó al Ejecutivo de no haber actuado antes pese a las advertencias realizadas tanto por el PP como por el presidente de Ceuta. “Ni actuó para prevenir la crisis primero ni ha reaccionado debidamente después”, criticó. A su juicio, Sánchez está cometiendo una “irresponsabilidad histórica” al no utilizar todos los instrumentos que tiene a su alcance.

El secretario general del PP también cuestionó la visita de este viernes del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la ciudad autónoma. “Ceuta no necesita discursos vacíos y a deshora. Necesita medios, recursos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Necesita apoyo, amparo y una respuesta a la altura del desafío”, manifestó.

“Lo que estamos viendo no son las imágenes de un Estado fallido, sino las imágenes de un Gobierno fallido”, insisitió, antes de pedir que "si este Gobierno no sabe, no quiere o no puede defender a España, que se vaya y deje paso de una vez”.

Queipo acusa a Sánchez de “lavarse las manos”

Álvaro Queipo trasladó, por su parte, un mensaje de apoyo a los ciudadanos de Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas, cuya labor consideró “excelente” a la hora de explicar la gravedad de la situación.

El líder del PP asturiano condenó la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de estar “lavándose las manos” y de desentenderse de un asunto que afecta al conjunto del país. “Es un problema nacional, en una frontera nacional, pero también europea”, subrayó.

Queipo sostuvo que la respuesta del Ejecutivo está dañando la imagen de España ante sus socios comunitarios. “Es una vergüenza la imagen que estamos dando a la Unión Europea, una vergüenza más protagonizada por este presidente”, concluyó.