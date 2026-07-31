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La Universidad nombra eméritos a cinco profesores y uno de ellos es un exrector recién jubilado

El próximo contrato de servicios energéticos permitirá reducir el consumo en un 38%

Edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

Edificio histórico de la Universidad de Oviedo. / Lne

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Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprobó ayer por unanimidad el nombramiento como profesores eméritos de Antonio María Álvarez Pinilla (departamento de Economía), José Antonio Cecchini Estrada (departamento de Ciencias de la Educación), Agustín Coletes Blanco (departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana) e Ignacio María González-Pinto Arrillaga (departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas). Asimismo, y de acuerdo con el reglamento vigente, el exrector Santiago García Granda también ha sido nombrado profesor emérito de la Universidad de Oviedo tras haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno dio luz verde al informe previo de estructura de costes y revisión de precios para el inicio de la licitación del contrato de servicios energéticos. Con esta aprobación, la Universidad de Oviedo avanza en su estrategia de sostenibilidad y eficiencia a través del proyecto "Smart Energy at University of Oviedo: Energy Efficiency and Smart Management", una actuación integral destinada a modernizar las principales instalaciones energéticas de la institución que permitirá reducir el consumo en un 38 por ciento.

Santiago García Granda. |

Santiago García Granda. | / LNE

En materia de investigación, se refrendó la incorporación de personal investigador seleccionado en la convocatoria Ramón y Cajal 2025. Los científicos se sumarán a los departamentos de Biología de Organismos y Sistemas, Biología Funcional, Psicología, Química Física y Analítica y Bioquímica y Biología Molecular.

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De otro lado, el Informe del Comité de Calidad, correspondiente al curso 2024-2025, indica que más del 77 por ciento se las personas egresadas de la Universidad de Oviedo recomendarían cursar sus mismos estudios. El estudio destaca que la institución académica asturiana "mantiene altos niveles de calidad educativa y satisfacción de sus grupos de interés, tras analizar indicadores de rendimiento académico, satisfacción, empleabilidad, acreditación institucional y mejora continua".

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