El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: tus vecinos pueden entrar en tu casa aunque no tengan permiso (y en Asturias hay casos)
Pueden llegar a intervenir tanto los jueces como la Policía
A pesar de que es una de las leyes que más nos afectan en nuestro día a día es una de las menos actualizadas y de las que menos recorrido legislativo ha tenido desde que se aprobó. Los expertos aseguran que necesita una actualización pero hay cosas que siguen siendo como siempre: no se puede molestar a los vecinos y hay situaciones en las que estás obligado a permitir que tus vecinos entren en tu vivienda.
Y no, si entran en tu casa no es un abuso. El artículo 9 lo deja bastante claro. “Se debe permitir la entrada a la vivienda del resto de vecinos cuando sea necesario para la reparación de elementos comunes”.
Qué son elementos comunes
Pues viene a ser que tu casa no es solo tuya. Y los vecinos pueden acceder aunque tú no quieras para reparar:
- Bajantes
- Tuberías generales
- Forjados
- Terrazas (que, al final es fachada común de uso privativo)
- Cubiertas
- Patios interiores
O, en cualquier caso, cualquier otra avería que afecte al resto de los que conviven en el mismo edificio.
¿Qué pasa si me niego?
La Ley también es clara si te niegas a cumplir el artículo 9 de su legislación. Los vecinos afectados pueden pedir una autorización judicial de entrada y, en todo caso, acceder a la vivienda con la compañía de la Policía. En estos casos la justicia suele actuar bastante rápido para evitar que los daños vayan a más.
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