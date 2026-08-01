La “bomba silenciosa” que esconde la Ley de Propiedad Horizontal: pueden prohibirte tender la ropa bajo amenaza de multa (y afecta a los asturianos)
Los vecinos pueden tomarse la justicia por su mano y hacerte la vida un poco más complicada
“Siempre se ha hecho así”. Eso es lo que muchos argumentan cuando tienden la ropa fuera de casa (sobre todo en comunidades en las que llueve menos y es más fácil que la ropa se te seque al “sol”. Pero cuidado: no siempre está permitido. Muchos ayuntamientos ya han regulado lo que se puede mostrar en la fachada y lo que no. Y entre lo que no se puede mostrar en ventanas que den a la calle es la ropa tendida. Y no solo porque lo digan los ayuntamientos. Es una de las regulaciones menos conocidas de la Ley de Propiedad Horizontal pero está en vigor así que tienes que saber que tus vecinos te pueden prohibir uno de los hábitos caseros más comunes: tender la ropa fuera de casa para que se seque antes.
La citada regulación, en vigor desde hace décadas y una de las normas más importantes de la convivencia que, curiosamente y a pesar de todo nunca se ha modificado, establece claramente que las comunidades de vecinos pueden limitar el uso y abuso de los tendederos.
La decisión de tender la ropa o no debe ser en todo caso decisión de la junta de propietarios.
El hecho de tender la ropa o no en la fachada se considera uso de elemento común. Es decir: se puede aprobar o rechazar sin que exista unanimidad siempre que no se actúe de forma “arbitraria”. Los tribunales vienen señalando, tal y como indicábamos al principio de este artículo, que de nada vale el “siempre se hizo así”.
Lo cierto es que la convivencia siempre ha generado fricciones y es lógico y común que haya mucha gente que acabe acudiendo a los tribunales para solucionar estos conflictos.
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