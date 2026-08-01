Candás celebra un multitudinario Festival de la Sardina, con cinco mil kilos a la venta y primer premio para el Restaurante Casa Cristina, de Albandi

Candás volvió a oler a mar, sardinas y sidra. La villa marinera vivió su jornada más esperada del verano con la celebración del LV Festival de la Sardina en el Paseo de San Antonio. El ambiente reflejó la esencia más pura de la romería asturiana, con grupos de amigos y familias vestidos con la indumentaria marinera típica: pantalones azules combinados con camisetas blancas y pañuelos a cuadros. El jurado otorgó el primer premio a Casa Cristina, de Albandi, seguida de El Llagarín, de Candás, y Buenavistam de Perlora

En esta 55ª edición, la responsabilidad de encender las parrillas y dar abasto a los comensales recayó en siete establecimientos: Casa Cristina, El Llagarín, Bar Antañu, Sidrería Nordeste, El Portalón, El Puerto y Buenavista. Se calcula que en conjunto se sirven 5.000 kilos de sardinas, con una media de 300 kilos repartidos por cada uno de los puestos participantes. Para esta ocasión, los precios fijados para el consumo popular fueron de quince euros la docena (que incluía dos raciones de pan) y ocho euros la media docena (con una ración de pan).

Asar una buena sardina tiene su ciencia y en el puerto cada maestro parrillero guardaba su fórmula. En el estand de Buenavista, Iván González, explicaba el gran despliegue tras arrancar desde bien temprano, "traemos 350 kilos de sardinas, el año pasado fueron 300 y vendimos todo. A las cinco menos cuarto ya empezamos a asar, pero llevamos un día montándolo todo", además también traen para vender "120 cajas de sidra". Sobre el punto perfecto del pescado, González no dudaba, "tienen que quedar no muy hechas por dentro pero doradas por fuera".

Estand de Buenavista / Mario Canteli

Por su parte, en el puesto del Bar Antañu, donde siguieron apostando por el método tradicional, Diego Tomé destacaba la importancia del tipo de cocción. "Llevamos viniendo cinco o seis años, somos de Gijón y nosotros las hacemos al espeto. El tubo va con leña y después se espetan, tienen que quedar tostadinas", explica Tomé.

El festival vuelve a medir la excelencia de sus productos a través del concurso oficial. Una cata de la mejor sardina de la jornada. Cuenta con un jurado de profesionales de la restauración asturiana, y nacional, formado por críticos gastronómicos, reconocidos cocineros y representantes de las más prestigiosas academias culinarias. Los encargados de la valoración probaron a ciegas uno a uno todos los puestos. Tras las puntuaciones, se otorga el premio de "La Sardina de Oro" al Restaurante Casa Cristina de Albandi (Carreño).

Entre el humo y los culines coinciden veteranos de toda la vida con visitantes que pisaban la villa por primera vez. Emilio Aguado, vecino del concejo, lleva viniendo desde que empezó y segura que "cada año mejor". Viene con su familia y sus nietas a "merendar unas docenas de sardinas". En la misma línea, el joven Jorge Álvarez, afirma que es fiel al festival, "tengo 23 años y llevo viniendo 23 años". También viene con su familia y amigos y emocionado con este día cuenta que "las sardinas me saben a mar y a disfrutar con la mejor compañía".

"Llevo viniendo trece años, y hoy aunque trabajase no iba a ser menos, cogí un tren, y ahora estoy aquí comiendo. Están espectaculares y más con estas vistas", indica Fernando Ferreras, llegado desde Corvera, que demuestra que las ganas de esta fiesta pueden con todo. La devoción por la sardina no sabe de barreras ni de horarios laborales. Cerca de él, Emilio Menéndez corrobora que "no se puede perder", lleva viniendo siete años y va a disfrutar del día "comiendo sardinas y unas empanadas con la familia, como todos los años".

Manuel Vega, ovetense, vuelve este año con un curioso "instrumento casero", que se trata de una guitarra que escancia sidra. Destaca que con este invento tiene "un éxito tremendo". Vega explica que esta idea se le ocurrió "durante el COVID, a las dos de la mañana un día que no podía dormir, y la verdad que fue una idea tremenda. Las risas que me da no están pagadas".

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Manuel Vega y su "instrumento casero" / Mario Canteli

Incluso las celebraciones más imprevistas encontraron su hueco. Salomé García, vecina de Avilés, acabó festejando la despedida de soltera de su amiga. "Es la primera vez que vengo y me lo estoy pasando genial, además de despedida. Cogimos una casa aquí al lado, nos coincidió este evento, y no podríamos estar en otro sitio", cuenta García. "Además, las sardinas están riquísimas y también tienen cervezas sin gluten. Lo mejor es estar con amigas en una fiesta de prao, el año que viene volvemos", apostilla.