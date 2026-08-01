Los carbayones regresan un año más a la Feria de Muestras, el lugar donde nacieron

El carbayón es uno de los dulces por excelencia de Oviedo. Tanto que coincide con el gentilicio popular de los ovetenses. Con más de 100 años de historia, este dulce lo idearon en Camilo de Blas en 1924 por petición del Ayuntamiento de Oviedo, que tenía como objetivo llevar a la Feria Internacional de Muestras de Asturias una propuesta que le diese el toque dulce a la esencia de la capital asturiana. Se trata de un pastel con base de hojaldre, relleno de almendra marcona y bañado en yema y azúcar que se bautizó en honor al nombre de un roble centenario ("carbayu" en asturiano). Con motivo de ser la insignia de la ciudad, muchos establecimientos han versionado la receta original a lo largo de su historia.

Todo un éxito en la Feria Internacional de Muestras

El carbayón regresa a la que siempre fue su casa en su stand individual, que se encuentra próximo al pabellón central del recinto y en el que los visitantes podrán sentirse como si estuvieran en la misma tienda que Camilo de Blas tiene en Gijón. Esto se debe a que se han reproducido en vinilo tanto las paredes como el suelo del local.

Stand de Camilo de Blas en la FIDMA. / Pablo Solares

Como en la primera edición, Camilo de Blas llevará a la Feria de Muestras sus tradicionales carbayones, que evidentemente no podían faltar. También llevarán el helado de carbayón, que se presentó hace 15 años, también en la Feria. Regresará el formato bombón helado, que puede ser de chocolate con leche y almendra marcona o de caramelo salado.

Los blasitos serán la novedad para esta edición, unos mini helados de carbayón, pero esta vez en cono y bañados en diferentes coberturas de chocolate: con leche y almendra marcona, de caramelo, blanco y pistacho, Ruby o negro.

El cariño asturiano

Dentro del stand visitable en la Feria, hay una parte de tienda en la que se pueden adquirir varios de los productos que se venden de forma habitual en los establecimientos de Camilo de Blas de Oviedo y Gijón. Además, hay una parte dispuesta como cafetería, en la que sentarse a disfrutar de un agradable café acompañado de productos dulces o salados. Y es que lo que ofrece esta afamada confitería va más allá de los carbayones, los reconocibles dulces que se venden en sus tiendas y que todo el mundo debe probar.

A pesar de ser un dulce asociado a Oviedo, en Gijón cuenta con una gran acogida el carbayón. La gerente general adjunta de la confitería, Paloma de Blas, aseguró que "nuestra marca también es de Gijón, la primera tienda en la ciudad se abrió en 1915".