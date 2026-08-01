Choque por el pago de las ayudas al alquiler: Tomé considera "inaceptable" el retraso y desde el Principado le piden que se deje de "populismos"

El pago de las ayudas al alquiler de la convocatoria de 2025 ha provocado un enfrentamiento entre la Consejería de Vivienda y la diputada Covadonga Tomé, después de que esta calificase como “intolerable” que gran parte de los beneficiarios llevasen “más de un año y medio” esperando para cobrar la prestación. Una acusación que el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, negó rotundamente, antes de exigir a la parlamentaria que rectificase.

“Es rotundamente falso afirmar que las personas beneficiarias de las ayudas al alquiler lleven un año y medio esperando para cobrar”, aseguró Sánchez, quien detalló que la convocatoria fue publicada en el último trimestre de 2025 y que ya el pasado 18 de marzo había beneficiarios que habían recibido el importe de la ayuda en sus cuentas. “Nunca antes en Asturias se habían resuelto y abonado unas ayudas al alquiler con tanta rapidez”, añadió.

El director general de Vivienda dio más datos: el pasado 30 de julio se publicó una nueva resolución del Bono Alquiler Joven por un importe superior al millón, mientras que esta misma semana se ha remitido para su publicación una nueva resolución de las ayudas al alquiler de esa convocatoria, por 2.116.848 euros.

Tomé había afirmado la mañana de este sábado que, “en una situación habitacional de emergencia como la que estamos viendo, es inaceptable que 4.321 familias estén esperando saber si tienen concedida una ayuda para pagar sus alquileres”.

La diputada apuntó que, de las 6.198 solicitudes presentadas en la convocatoria de 2025, tras tres resoluciones, el total de expedientes tramitados asciende únicamente a 1.877, dejando un 70% de las solicitudes aún pendientes de respuesta.

Por ello, exigió a la Consejería que “tome las medidas necesarias para resolver todas las ayudas en un plazo máximo de quince días”, además de actuar con una mayor transparencia informativa. Ante estas críticas, Sánchez acusó a Tomé de sustituir “los datos por relatos” y de tener “un profundo desconocimiento del procedimiento administrativo”.

Populismo y ocurrencias

“La Administración tiene la obligación legal de comprobar requisitos, practicar requerimientos, permitir subsanaciones, fiscalizar el gasto y garantizar la igualdad de trato de todos los solicitantes. Agilizar no significa prescindir de la legalidad; significa gestionar mejor, y eso es precisamente lo que está haciendo la Dirección General de Vivienda”, defendió el director general.

Por otro lado, Tomé también lamentó que, transcurrida la mitad de la legislatura, la gestión del Gobierno de Asturias en materia de vivienda “muestra una parálisis e ineficacia, tal como refleja el informe de la Sindicatura de Cuentas”. No solo “el 70% de las ayudas de 2025 siguen sin resolverse”, sino que “solo se ha construido el 5,9% de las viviendas comprometidas con fondos europeos”.

Ante todas estas acusaciones, Sánchez fue duro en la respuesta. Acusó a Tomé de sustituir “los datos por relatos”, le reclamó “menos populismo” y le pidió que no reprodujese el mismo discurso de la derecha y la extrema derecha de que “las administraciones públicas no funcionan”. “La ciudadanía necesita soluciones, no titulares; gestión, no ocurrencias típicas de oportunistas sin escrúpulos en busca de un escaño que se les va”, manifestó.

El director general se comprometió a seguir haciendo “lo que hemos hecho desde el primer día: trabajar, resolver expedientes, abonar ayudas, ejecutar íntegramente los fondos europeos y mejorar las políticas públicas de vivienda”. “Frente a los titulares y al populismo, seguiremos respondiendo con hechos, gestión y resultados”, concluyó.