Circularidad e innovación protagonizan el Día de la Economía Social

El próximo lunes 3 de agosto, la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) acogerá una nueva edición del Día de la Economía Social, organizado por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA). Bajo el lema «Economía social, circularidad e innovación. Transformando territorios», la edición de este año pondrá el foco en la capacidad de la economía social para promover modelos de desarrollo sostenible, generar empleo verde, inclusivo y de calidad e impulsar nuevas actividades empresariales vinculadas a la economía circular, la innovación y el aprovechamiento responsable de los recursos.

La recepción de participantes comenzará a las 11:30 horas y, a partir de las 12:00 horas, tendrá lugar la inauguración institucional. En ella intervendrán Ángela Pumariega, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón; Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias; Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, y Ruperto Iglesias, presidente de ASATA.

Lláscares, Hub de la Economía Social y Circular de Asturias

Tras el acto inaugural tendrá lugar la ponencia «Minería inversa para el triple impacto: Lláscares, Hub de la Economía Social y Circular de Asturias», a cargo de Javier Barro, coordinador del área de sostenibilidad de ASATA. Durante su intervención presentará oficialmente Lláscares, Hub de la Economía Social y Circular de Asturias, un proyecto estratégico promovido por ASATA desde el antiguo Pozo Lláscares, en Langreo. El Hub se configura como un espacio de innovación, formación, emprendimiento y empleo inclusivo, orientado a transformar el patrimonio minero en desuso y a promover nuevas cadenas de valor vinculadas a la economía circular.

Lláscares sitúa en el centro de su modelo el concepto de minería inversa, entendido como el proceso de recuperar, clasificar, trazar, acondicionar y valorizar los materiales existentes en edificios, infraestructuras, obras y espacios industriales. Frente al modelo extractivo tradicional, la minería inversa busca obtener valor de lo ya construido, reducir el consumo de materias primas vírgenes, prolongar la vida útil de los materiales y convertir los residuos en nuevos recursos productivos.

El proyecto plantea así una nueva forma de aprovechar el patrimonio industrial asturiano, convirtiéndolo en una infraestructura al servicio de la formación, la innovación aplicada, la creación de empleo y el desarrollo de nuevas actividades empresariales. Su enfoque persigue generar un triple impacto: económico, mediante la creación de nuevas cadenas de valor; ambiental, a través de la recuperación y reutilización de recursos, y social, favoreciendo la cualificación y la inserción laboral de personas con mayores dificultades de acceso al empleo.

Alianzas para la transformación del territorio

A continuación, se celebrará la mesa redonda «Alianzas para transformar Asturias: circularidad, innovación y compromiso con el territorio», que permitirá reflexionar sobre la colaboración necesaria para impulsar nuevas oportunidades y contribuir a la transformación económica, social y ambiental de Asturias.

En la mesa participarán Begoña López, directora del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias; Elisa Uría, directora de HUNOSA Empresas; Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, y Patricia López, directora gerente del Centro Tecnológico IDONIAL.

La participación de estas entidades permitirá abordar la transformación territorial desde perspectivas complementarias, como el empleo, la recuperación de espacios industriales, la financiación, la innovación tecnológica y la colaboración entre administraciones, empresas y organizaciones sociales. La jornada concluirá a las 14:00 horas con una espicha tradicional en el tendayu del Pueblo de Asturias, concebida como un espacio distendido de encuentro e intercambio entre representantes institucionales, empresariales y del sector social.

La asistencia es gratuita, previa inscripción a través de la web de ASATA, www.asata.es.