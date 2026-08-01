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El emotivo comunicado de Paula Echevarría tras el fallecimiento de su padre: "Te quiere "tu piquiñina""

El patriarca de la familia falleció este jueves a los 76 años y fue despedido ayer viernes en la iglesia de Candás en un multitudinario funeral, con la actriz destrozada

El emotivo comunicado de Paula Echevarría tras el fallecimiento de su padre: &quot;Te quiere &quot;tu piquiñina&quot;&quot;

El emotivo comunicado de Paula Echevarría tras el fallecimiento de su padre: "Te quiere "tu piquiñina""

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Manuel Riu

"Nos deja un recuerdo inmejorable, era una gran persona y muy querido por todos en Candás. Lo puedo decir porque fuimos vecinos de puerta durante más de 50 años. Para mí fue extraordinario", resumió Aidé Fernández Carrocera. Candás despidió este viernes con mucha pena pero un grato recuerdo en la memoria a Luis Ángel Echevarría, padre de la actriz, modelo e influencer Paula Echevarría, quien falleció este pasado jueves en el Hospital de Cabueñes de Gijón a los 76 años, tras una larga enfermedad.

El multitudinario funeral, celebrado en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, en Carreño, de donde es natural la familia, congregó a vecinos, familiares, amigos y curiosos que dieron un último adiós al que fuera maquinista de Feve. Vestida completamente de negro, Paula Echevarría no puedo contener las lágrimas ni a la entrada ni a la salida de la iglesia de Candás. Estaba completamente destrozada, al igual que su madre, Elena Colondrón, a quien no la soltó de la mano ni un minuto. Daniella tampoco pudo contener el llanto al ser abrazada por sus amigas del pueblo a la salida del funeral, que fue presidido por el sacerdote de Puerto de Vega (Navia) y natural de Candás, Pedro Fernández. Por su parte, Miguel Torres fue uno de los que portó el féretro.

La actriz asturiana ha publicado en sus redes sociales une motivo vídeo bailando junto a su padre y acompañado de un emotivo mensaje de cariño y recuerdo.

"Después de ti, qué papá? Tengo el corazón roto.. intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual.. ya nunca será el que era.. porque me faltas tu papi.. Te pensaré cada dia de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas.. no me sueltes nunca papá. Te quiere "tu piquiñina""

Unas bonitas palabras a las que han respondido compañeras de la también influencer como Sara Carbonero "Te abrazo muy fuerte Paula, querida amiga. No tengas ninguna duda de que él estará contigo. Lo notarás. Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas. Te quiero mucho".

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También la modelo y presentadora Eva González ha querido tener un bonito recuerdo con la asturiana: "Ay querida…. Él nunca te va a soltar, te lo aseguro. Fuerza y un beso enorme".

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