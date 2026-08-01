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La gasolina sube hoy en plena operación salida de agosto tras encarecerse en Asturias más de 22 céntimos el litro en un mes

El descuento del Gobierno en el impuesto baja de 15 a 10 céntimos

Un conductor pone gasolina en una estación de servicio.

Un conductor pone gasolina en una estación de servicio. / Andrés Gutiérrez

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

El descuento que se aplica a los carburantes a través del impuesto especial de hidrocarburos para que los ciudadanos hagan frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio baja desde hoy de 15 céntimos a 10 céntimos por litro. La merma del descuento coincide con el inicio de la operación salida de agosto y llega después de que en julio los carburantes se encarecieran de media más de 22 céntimos por litro en Asturias.

A fin de paliar los efectos derivados del incremento de los productos energéticos, el Gobierno incluyó en el último real decreto ley de medidas ante el efecto de la guerra en Irán una bajada de tipos en el ámbito del impuesto sobre hidrocarburos de 15 céntimos de euros por litro en el mes de julio, de 10 céntimos de euro por litro en el mes de agosto y de 5 céntimos de euro por litro en el mes de septiembre.

Por tanto, desde hoy el descuento se rebaja en 5 céntimos y el carburante se encarecerá automáticamente en las estaciones de servicio. Esta subida se añadirá a la registrada desde el pasado 30 de junio, cuando finalizó el descuento que se aplicaba sobre el IVA, pasando del 10% al 21%.

Según datos recopilados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante el mes de julio el precio del litro de gasolina de 95 octanos se encareció de media en Asturias 22 céntimos de euro, al pasar de 1,501 a 1,725 euros. Por su parte, el litro de gasóleo A habitual se encareció de media en Asturias 25 céntimos al pasar de 1,566 a 1,818 euros. Teniendo en cuenta que la capacidad media del depósito de un turismo es de 55 litros, el "lleno" de gasolina se encareció más de 12 euros al pasar de 82,55 euros a 94,87 euros. Por su parte, llenar el depósito con gasóleo A se encareció casi 14 euros, al pasar el precio medio en las estaciones de servicio de Asturias de 86,13 a 99,99 euros.

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Todo parece indicar que, en ese último caso, desde hoy se superará la barrera de los 100 euros con la merma del descuento. Además, la subida llegará con el inicio de la operación salida de las vacaciones de agosto, cuando se incrementan los desplazamientos. n

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