¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días

Las altas temperaturas mantienen este sábado en aviso a la mitad del país, aunque España ya no estará bajo la influencia de una ola de calor, y varias provincias estarán en riesgo por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía, estarán en aviso naranja por calor Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, mientras que Almería estará en riesgo por tormentas; en Aragón, en aviso amarillo Zaragoza, Huesca y Teruel (también por tormentas); en Castilla y León, en aviso amarillo estarán Ávila, Segovia y Soria; en Castilla-La Mancha, en aviso amarillo a Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete (también por tormentas); y en Cataluña, en aviso amarillo por calor estarán Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, mientras que Barcelona y Gerona también estarán en riesgo por lluvias y tormentas y Tarragona por tormentas.

Además, estarán en aviso amarillo por calor Baleares, Madrid, Murcia y Navarra, y, en Extremadura, estarán en riesgo Badajoz y Cáceres; en la Comunidad Valenciana, Alicante estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas, Castellón estará en aviso amarillo por tormentas y Valencia estará en aviso naranja por tormentas y amarillo por lluvias y calor; y en Canarias estará en aviso naranja por calor Gran Canaria y en aviso amarillo Tenerife.

Este sábado persistirá un tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, quedando el norte de Galicia, Asturias y Cantabria. con cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas remitiendo durante la tarde.

En Asturias se espera que los cielos nubosos y la lluvia predomine hasta el final de la semana que viene según la Aemet. Así, el domingo dará una breve tregua al tiempo inestable, pero a partir del lunes y hasta le próximo viernes, 7 de agosto, se espera que la probabilidad de lluvia en gran parte de la región sea del 90 por ciento.

Eso sí, las temperaturas no descenderán, sino al contrario, comenzarán a subir llegando a 27 y 28 grados en algunos puntos como Oviedo o Gijón.