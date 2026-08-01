Tomé exige al Principado que resuelva en quince días las ayudas al alquiler de 2025: "Es inaceptable que 4.321 familias estén esperando"

Quince días. Es el plazo máximo que Covadonga Tomé exige a la Consejería de Ordenación del Territorio para resolver las ayudas al alquiler de la convocatoria 2025. “En una situación habitacional de emergencia como la que estamos viendo, es inaceptable que 4.321 familias estén esperando saber si tienen concedida una ayuda para pagar sus alquileres”, considera la diputada, quien recuerda que ya ha vencido el plazo que tiene la Administración para dar respuesta.

De las 6.198 solicitudes presentadas en la convocatoria de 2025, tras tres resoluciones, el total de expedientes tramitados asciende únicamente a 1.877, dejando "un 70% de las solicitudes pendientes aún de respuesta".

Para la diputada y portavoz de Somos Asturies, es “intolerable” que los beneficiarios de estas ayudas lleven esperando más de un año y medio para cobrar la prestación. Por ello, exige a la Consejería que “tome las medidas necesarias para resolver todas las ayudas en un plazo máximo de quince días”, además de actuar con una mayor transparencia informativa.

Esta situación no es nueva. Tomé recuerda que en la convocatoria de 2023 el 48% de los solicitantes tardó más de un año del límite fijado en las bases en recibir respuesta y casi 1.000 personas tuvieron que esperar hasta dos años desde la solicitud para saber si tenían o no ayuda concedida.

La diputada lamenta que, transcurrida la mitad de la legislatura, la gestión del Gobierno de Asturias en materia de vivienda “muestra parálisis e ineficacia, tal como refleja el último informe de la Sindicatura de Cuentas”. No solo “el 70% de las ayudas de 2025 siguen sin resolverse”, sino que “solo se ha construido el 5,9% de las viviendas comprometidas con fondos europeos”.

Por parte del Gobierno existía el compromiso de construir 608 nuevas viviendas antes del 30 de junio. A cierre de 2025 tan sólo había construidas 36 (un 5,9%).

“Es muy grave que, habiendo recibido casi 22 millones de euros de financiación de fondos europeos para aumentar el parque público de vivienda, el Gobierno sea incapaz de gestionar y mantenga los recursos bloqueados, mientras el precio de los alquileres roza máximos históricos en Asturias”, considera Tomé.

Para mejorar en esta materia, la diputada plantea un “Plan Estratégico de Incremento del Parque Público”, algo que ha incluido en sus enmiendas a la Ley de Vivienda. Propuestas que, explican, coinciden en gran medida con las correcciones hechas por la Sindicatura de Cuentas.

“Estudiaremos con detalle el informe con el objetivo de que los fallos que se han descubierto en el acceso a la vivienda no sigan suponiendo un constante problema para la sociedad asturiana”, afirma Tomé.