TotalEnergies abre las puertas de su casa a todos los visitantes de la Fidma

Las ciudades no se forman únicamente con elementos urbanos: también con tradiciones y experiencias compartidas. En Gijón, la Feria de Muestras es un emblema enraizado con su tejido social, económico y cultural. Cada mes de agosto, vecinos y visitantes se acercan al Recinto Ferial Luis Adaro para disfrutar de un plan diferente y conocer las nuevas propuestas de los centenares de empresas y entidades que dan vida a FIDMA año tras año.

En 2026, la feria tiene lugar del 1 al 16 de agosto, y TotalEnergies repite su presencia por sexto año consecutivo. La compañía, que ocupa el mismo pabellón que en ediciones anteriores, presenta «Pasa, esta es tu casa», una propuesta que pone el acento en su vocación de abrir las puertas a todo el mundo: clientes actuales y curiosos. Para ello, la compañia multienergías ha diseñado un hogar en plena Feria de Muestras en el que se combinan el asesoramiento energético, la atención personalizada, el entretenimiento y regalos asegurados para todos los visitantes. Las diferentes estancias de una vivienda sirven como hilo conductor de una experiencia concebida para recibir tanto a sus clientes como al resto de asistentes.

«En TotalEnergies, nuestra casa es la casa de todos y el hogar de cada uno de nuestros clientes nos importa como si fuese el nuestro. Desde nuestro compromiso con que la luz y el gas que llevamos a cientos de miles de hogares y empresas sean más sostenibles, más fiables y más asequibles, hasta los servicios de mantenimiento y de acompañamiento a los clientes en sus retos del día a día, buscamos ser el mejor aliado de la economía familiar y de la tranquilidad de quienes nos eligen», explica Rosario Cepero, directora de negocio de cliente doméstico de TotalEnergies Electricidad y Gas en España. El hogar es el escenario en el que transcurre gran parte de la vida diaria y, en consecuencia, un lugar en el que se consume mucha energía y de distintos tipos. Por ello, las diferentes estancias del pabellón permiten acercar los servicios de TotalEnergies a los visitantes y mostrar cómo pueden responder a necesidades concretas de su día a día.

La experiencia comienza en la cocina: esta habitación, corazón de todos los hogares, se convertirá en una zona de asesoramiento en la que un equipo de profesionales ayudará a los asistentes a identificar las alternativas que mejor se adapten a sus necesidades. Allí podrán informarse sobre las opciones disponibles para ahorrar en sus suministros de electricidad, gas y servicios para el hogar, además de recibir asesoramiento personalizado directamente de los expertos de TotalEnergies.

El siguiente espacio es el salón, donde los titulares de los más de 700.000 contratos que TotalEnergies tiene en el Principado de Asturias podrán revisar sus ofertas junto a profesionales de la marca y participar en una dinámica con premios asegurados. Los regalos incluyen termos, sartenes y baterías externas, además de premios especiales como una cafetera, un reloj inteligente, una bicicleta eléctrica o un bono de 1.000 euros para adquirir electrodomésticos eficientes. Esta zona es exclusiva para clientes y un guiño especial para las personas que en su día a día confían en TotalEnergies para su suministro de luz y gas.

El recorrido continúa en la habitación de juegos, que cuenta con actividades dirigidas tanto a pequeños como a mayores. Entre sus principales atractivos se encuentra el ping-pong con tecnología de realidad virtual, que combina una actividad tradicional con una experiencia innovadora. La oferta se completa con canastas de baloncesto, máquinas recreativas tipo Pac-Man, el clásico tres en raya y actividades de pintacaras para los niños.

Antes de abandonar el espacio, los asistentes podrán completar una encuesta de satisfacción y participar en el sorteo de tres freidoras de aire. El recorrido concluirá en el jardín, donde todos recibirán el tradicional sombrero de paja de TotalEnergies.

Más de 100.000 personas visitan cada año el espacio de TotalEnergies en FIDMA, reflejo de la estrecha relación que la compañía mantiene con Asturias. En el Principado cuenta con sede corporativa, cuatro oficinas comerciales y un centro de atención al cliente. Su presencia en la región se refuerza con diversas iniciativas culturales y deportivas, entre las que destacan la Ópera de Oviedo, La Vueltina y las populares carreras de Papá Noel y San Silvestres de Gijón y Avilés.

Esta relación se mantiene viva durante todo el año y encuentra en FIDMA una oportunidad perfecta para renovarse. Durante la cita, el equipo humano de TotalEnergies atiende las consultas de los visitantes, da a conocer sus soluciones y compartirá una experiencia que combina información y entretenimiento; porque abrir las puertas significa recibir, escuchar y hacer que todos se sientan parte de la compañía.

Este verano, el pabellón de TotalEnergies se reafirma como una parada imprescindible en la feria: un espacio donde resolver dudas sobre la energía, descubrir nuevas formas de ahorrar y disfrutar en familia.