As Pontes 2 - Asturias 0: los dos proyectos industriales que el concejo gallego ha 'robado' a la región

El pasado jueves, el municipio coruñés de As Pontes fue noticia por partida doble. A las 16:00 tuvo lugar la voladura de las cuatro torres de refrigeración de la central térmica de Endesa, que operó entre 1976 y 2023. Cuatro horas después de un derrumbe con gran poder simbólico, la compañía española de defensa Indra comunicaba uno de los principales proyectos industriales que acogerá el concejo en esta nueva etapa: la instalación de una fábrica de vehículos militares blindados. Si bien Indra sostiene que esa decisión no implica descartar la implantación de una factoría similar en Barros (Langreo), la elección del concejo gallego deja una última oportunidad a Asturias, ya que la multinacional cuenta con establecer tres plantas de blindados en el norte de España: la del Tallerón de Gijón, la de As Pontes y otra más aún por definir. Y otros territorios, especialmente la provincia de León, se están empleando con intensidad en captar esa tercera inversión pendiente.

El de Indra no es el primer proyecto al que aspiraba Asturias y que desemboca en As Pontes. El pasado mes de junio se supo que el municipio coruñés figura entre los escogidos por el gigante automovilístico chino SAIC para implantar varios enclaves industriales. Ya son, por lo tanto, dos iniciativas –ambas intensivas en inversión y creación de empleo cualificado– las que ha obtenido el concejo gallego en detrimento de Asturias. En este sentido, el marcador va 2-0.

En concreto, el despliegue gallego de SAIC –fabricante de la popular marca MG– abarca tres zonas: el puerto exterior de Ferrol para la producción de vehículos eléctricos; el polígono ferrolano de Mandiá para actividades de industrias auxiliares y un centro industrial y logístico en As Pontes.

Cuando se conoció la apuesta de la compañía china por Galicia, el presidente asturiano, Adrián Barbón, aseguró que desde el Principado se habían hecho gestiones con SAIC y que estas habían concluido que la región no era candidata al proyecto por carecer de tradición fabril en el sector del automóvil. Pero lo cierto es que Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, aseguro que su departamento –responsable de captar y facilitar inversiones– no había mantenido "ningún contacto" con SAIC para sondear opciones.

En cualquier caso, la Xunta de Galicia (PP) prevé que SAIC inicie en 2027 las obras para ubicar sus instalaciones y que a finales de 2028 estas ya estén operativas, con el objetivo de fabricar 120.000 coches al año. El proyecto, que la Xunta ha calificado de estratégico –lo cual agiliza su tramitación– contará con una inversión inicial de 200 millones de euros dentro de su primera fase, que es la que va hasta 2028.

Aunque menos concretos, también existen plazos para la inversión de Indra en As Pontes. Según el alcalde de la localidad, Valentín González Formoso (PSOE), está previsto que la empresa de defensa tome posesión de las instalaciones (anteriormente propiedad de Hierros Añón) "en septiembre" y que la fábrica "empiece a producir ya a finales de este año o, como mucho, a principios de 2027".

Transición Justa

El cierre de la central de Endesa en 2023 situó a As Pontes (junto a Meirama, también en La Coruña) en el mapa de las zonas de transición justa de la Unión Europea. Esta calificación abre el acceso a recursos del Fondo de Transición Justa, cofinanciado por la UE, y a instrumentos estatales gestionados por el Instituto para la Transición Justa, a su vez dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. En Asturias hay tres de estas zonas de transición justa: Suroccidente, Valle del Nalón y Valle del Caudal-Aboño.

En Galicia, la Xunta ha canalizado una parte significativa de los recursos para revitalizar As Pontes y Meirama. En enero de este año convocó líneas de ayuda por más de 100 millones de euros: 80 millones destinados a proyectos de descarbonización y renovación industrial y 22 millones en préstamos parcialmente reembolsables para pymes de la provincia de La Coruña.

La disponibilidad de suelo industrial también ha sido clave. A través de Xestur (sociedad gestora de suelo de la Xunta), la Administración gallega inició el pasado marzo un procedimiento para adquirir grandes naves industriales. Por ejemplo, una de 110.000 metros cuadrados en el polígono de Penapurreira (As Pontes), que con alta probabilidad ocupará SAIC.

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Además de la inversión del grupo chino y la de Indra, en As Pontes avanzan proyectos como el de una planta de fibra reciclada de Ence y otra de hidrógeno verde promovida por EDP y Reganosa.