Los asturianos ya miran al cielo y acutan sitio para el eclipse: merendola con los amigos, caminata antes del fenómeno o incluso maridaje con poesía

Asturias se prepara para detenerse, mirar al cielo y vivir uno de esos acontecimientos que se recuerdan durante toda una vida. El eclipse total de Sol del 12 de agosto convertirá a la región en un escenario privilegiado y, entre la expectación, la ilusión y el temor a que las nubes arruinen la cita, familias, amigos, clubes deportivos y ayuntamientos ultiman planes distintos con un mismo propósito: compartir el instante en el que el día se hará noche.

En Oviedo, algunos ya han inspeccionado el terreno. Silvia Fernández y sus amigos han elegido el Centro Asturiano, en el Naranco, y acudieron esta semana para comprobar por dónde se pone el sol y decidir el mejor emplazamiento. "Hemos venido a ver el atardecer, ubicar por dónde se pone el sol y así elegir la mejor mesa", explica. El 12 de agosto se reunirán "seis familias con los hijos": "Los niños jugarán y mientras nosotros picaremos algo".

Laura Fresno, Loli Vena, Lola de la Parte, Salomé Fresno y Pablo Vega, con el monte Cayón al fondo. / LNE

Marta Rubio se incorporará en cuanto salga de trabajar. En su casa la expectación es enorme. "Uno de mis hijos cumple años al día siguiente; desde que lo anunciaron lleva todo un año recordándolo", cuenta entre risas. Patricia Suárez, otra integrante de la "chupipandi", ya vivió un eclipse de niña. "Recuerdo verlo en casa de mi abuela con todos mis primos frente a la ventana. A mí estos fenómenos me encantan", afirma. Pedro Allongo, que acudirá con su mujer, no oculta la principal preocupación: "Espero que no esté nublado". "En el cole hemos hablado bastante de esto. Estoy emocionada porque pasa muy pocas veces", añade Sira López. El Centro Asturiano repartirá gafas protectoras, ofrecerá propuestas gastronómicas especiales y acompañará la jornada con música, que se apagará justo antes del eclipse para contemplarlo en silencio.

Emilio Reiriz, Balbino Ron, la edil tapiega Carolina Álvarez y Germán Muiña, en Tapia. / LNE

En Gijón, Lucas Cid, Sebastián Tombazzi, Elia Pérez, José Enrique Iglesias y Miguel Fernández quieren reunirse en el cerro de Santa Catalina, aunque el acceso depende todavía del dispositivo de seguridad. Su intención es llegar con tiempo y pasar allí la jornada con comida, bebidas y una manta. "La idea es venir temprano y disfrutarlo con calma", explica Pérez.

Cid lleva "toda la vida esperando un eclipse como este", mientras Tombazzi viajará desde Pamplona porque considera que es "una oportunidad única en la vida". El grupo suele observar también las Perseidas, pero esta vez el componente emocional pesa tanto como el astronómico. "Lo bonito es vivir una experiencia así entre amigos", resume Iglesias. Fernández anima a no desaprovecharla: "Quizá no volvamos a tener una ocasión como esta". Cid ya se imagina el momento: "Estoy convencido de que me voy a emocionar cuando el cielo se oscurezca".

En la comarca de Avilés, la Atlética Avilesina vivirá el eclipse con las botas puestas y la mochila a la espalda. La sección de montaña ha preparado una ruta desde la iglesia de Naveces hasta el Playón de Bayas y, después, la subida a un claro con buena visibilidad. "El eclipse es una oportunidad inmejorable para hacer una ruta que termine viendo el fenómeno", señala Sonia Menéndez, entrenadora e instructora de marcha nórdica.

Cristina Coalla, Daniel Menéndez y Mari Canto García, en El Fresno, en Grado. / LNE

El club rebajó la exigencia del recorrido, inicialmente previsto desde Arnao. "Algunos de los apuntados no los conocemos y no sabemos su capacidad, así que optamos por un recorrido más asequible", explica Menéndez. Esperan reunir entre treinta y cincuenta personas. "Estas cosas tienen mucho tirón. Seguro que pasamos un gran día", concluye.

En el centro de Asturias, El Fresno, en Grado, será uno de los grandes puntos de encuentro. El Ayuntamiento y la Asociación IEStelar esperan reunir allí a unas mil personas. "La idea es que puedan venir con sus sillas, traer la merienda, pasar la tarde y disfrutar del evento astronómico", explica la teniente de alcalde, Cristina Coalla. Habrá autobús, charlas sobre astronomía y seguridad, música, una representación artístico-cultural y una pantalla gigante para quienes no dispongan de gafas.

En el Centro Asturiano de Oviedo. Detrás, por la izquierda, Alejandro Román, Martín López, Sira López, Mishale García, Marco García y Mario Fernández. Delante, Ian Romero, Vera Verdú, Maite Román y Diego Fernández. / LNE

El presidente de IEStelar, Daniel Menéndez, destaca que el lugar ofrece condiciones óptimas para la observación y la seguridad, con buenos accesos, aparcamiento y capacidad de evacuación. También la Fundación Vital, en Yernes y Tameza, prepara una experiencia con noche en refugio y tiendas de campaña. Tras el eclipse habrá observación de las Perseidas con telescopio y una ruta nocturna sin linternas, detalla la voluntaria Mari Canto García.

En el Oriente, Lola de la Parte, joven de Infiesto, ha escogido el área recreativa del monte Cayón para disfrutarlo con su familia. "Creemos que desde allí se va a ver muy bien; esperemos que el tiempo acompañe", comenta. Ya tienen las gafas homologadas y aguardan un acontecimiento que consideran único y difícilmente repetible.

Integrantes de la Atlética Avilesina, en la iglesia de San Martín de Podes. / LNE

Y en el Occidente, Tapia quiere unir eclipse y poesía. Balbino Ron, Emilio Reiriz y Germán Muiña, integrantes del proyecto "Asturias, capital mundial de la poesía", han elegido el Rincón de la Poesía, junto a la playa de A Ribeiría. Con el apoyo del Ayuntamiento, repartirán 600 gafas especiales a cambio de versos: quienes reciten un poema se llevarán unas gafas conmemorativas.

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"Queremos contribuir a que Asturias y Tapia en particular no solo sea capital mundial de la poesía, sino también capital mundial del eclipse", afirma Ron. El programa se completa con el concierto "Armonías del eclipse", el 11 de agosto, y un concurso fotográfico durante la jornada. Aunque el Principado recomienda la playa de Serantes, sus promotores no dudan: "Tapia es el mejor sitio del Noroeste para ver el eclipse". Allí lo harán con la poesía como telón de fondo.