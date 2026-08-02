Cambio en el liderazgo del SESPA para impulsar la gestión sanitaria: Juan José Ordiales releva a Aquilino Alonso

Vuelco de primera magnitud en la cúpula de la sanidad pública asturiana. La consejera de Salud, Conchita Saavedra Rielo, ha decidido destituir al director gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Aquilino Alonso Miranda. Su sustituto será Juan José Alonso Ordiales, actualmente director Económico y de Profesionales del área de salud III (Gijón-Oriente). Ambos tienen en común una notable trayectoria sanitaria y un peso político incuestionable.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el relevo se hará oficial en la reunión del Consejo de Gobierno del Principado programada para mañana, lunes. El motivo aducido es la necesidad de dar un nuevo impulso, en la recta final de la presente legislatura, a la gestión de un organismo cuya plantilla rebasa los 20.000 trabajadores.

El mierense Aquilino Alonso es algo más que un gestor sanitario. Es un "pata negra" del socialismo con influencia a nivel nacional, ya que, entre otros cargos, ha sido consejero de Salud de la Junta de Andalucía y también viceconsejero de Igualdad, Salud Pública y Políticas Sociales del Gobierno andaluz. Nacido en 1960, su futuro no está definido. Para incorporarse a la gerencia del Sespa, en 2023, renunció al cargo de director general de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla.

Por su parte, Juan José Alonso Ordiales (Gijón, 1962) también tiene trayectoria política en el PSOE. Entre 2015 y 2023 fue director de Profesionales (recursos humanos) del Sespa. Ese cargo lo dejó para concurrir en la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Gijón en las elecciones municipales de hace tres años. Unos meses después, en diciembre de 2023, fue designado director Económico y de Profesionales del área sanitaria de Gijón (ahora fusionada con las del Nalón y Arriondas). En septiembre del año pasado, formalizó su renuncia al acta de concejal "por motivos profesionales".

El cambio en la cúspide del Sespa se produce en un contexto de conflicto por parte de los médicos, que llevan un año sumándose a las protestas de ámbito nacional contra el proyecto de Estatuto Marco que ha diseñado el Ministerio de Sanidad. Otro colectivo de médicos, más jóvenes, ha activado en los últimos meses su propia senda de movilizaciones en demanda de un recorte de las guardias y, más en general, de la jornada laboral. Este año de huelgas intermitentes de médicos ha pasado factura a la sanidad pública asturiana. Entre junio de 2025 y junio de 2026, las listas de espera para operarse han aumentado en casi 2.500 pacientes para operarse y en más de 15.000 para una consulta con el especialista. Además, los sindicatos médicos de la región ven factible una huelga indefinida a partir del próximo mes de octubre.

Meses atrás, llegó a cobrar cuerpo el rumor de que Aquilino Alonso dejaría la gerencia del Sespa para hacerse cargo de la dirección de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA). Finalmente, la elegida el pasado mes de enero fue Celia Gómez González, quien hasta ese momento era directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Con anterioridad, Celia Gómez había sido gerente del Sespa entre 2012 y 2014, cargo del que también fue desalojada antes de tiempo.

Denuncia del PP

Por otra parte, Aquilino Alonso fue noticia a principios del pasado mes de junio, cuando la diputada regional del Partido Popular Pilar Fernández Pardo, portavoz de Sanidad, lo acusó de incurrir en una "conducta impropia" y de generar "un claro conflicto de intereses" al adjudicar un contrato de servicios a Martín Blanco García, quien fuera su número dos cuando Alonso era consejero de Sanidad en Andalucía. Los populares llevaron su denuncia a la Junta General del Principado, donde la consejera de Salud, Conchita Saavedra, les replicó que el expediente se tramitó "con publicidad, transparencia y sujeción a la legalidad".

La destitución del gerente del Sespa es la segunda gran sorpresa de los últimos meses en el ámbito sanitario tras la crisis surgida el pasado mes de marzo por la marcha de la gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del conjunto del área sanitaria de Oviedo, Beatriz López Muñiz. Este hecho sorpresivo quedó a medio camino entre abandono voluntario y destitución.

Lo que sí es de dominio público es que López Muñiz fue una apuesta muy personal de Aquilino Alonso a su llegada a la gerencia del Sespa. Y también que la incorporación de Beatriz López Muñiz a la gerencia del HUCA supuso poner fin, de manera abrupta, al mandato de Beatriz López Ponga, quien llevaba en el cargo solamente siete meses, había sido una apuesta muy directa de Conchita Saavedra y se había ganado el aprecio del personal y de las organizaciones sindicales del complejo sanitario de Oviedo.

Aquilino Alonso Miranda

Natural de Santa Cruz de Mieres (1960), es licenciado en Medicina. En la Junta de Andalucía ha sido consejero de Salud y viceconsejero de Igualdad, Salud Pública y Políticas Sociales. Llegó a la gerencia del Sespa en septiembre de 2023.

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Juan José Alonso Ordiales

Nacido en Gijón en 1962, es licenciado en Derecho. Entre 2015 y 2023 fue director de Profesionales del Sespa. Ejerció dos años como concejal del PSOE en Gijón. Su cargo actual es director Económico y de Profesionales del área sanitaria de Gijón-Oriente.