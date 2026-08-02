Música sinfónica y astronomía para poder entender el eclipse: así será el concierto de "Armonía eclíptica" en Oviedo

Desde siempre, una de las vías más eficaces para acercar la ciencia al gran público ha sido la música. Es por eso que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) albergará en Oviedo el próximo viernes 7 de agosto un concierto que emplea la música sinfónica para profundizar sobre el gran eclipse solar, bautizado como "Armonía eclíptica". La cita, que comenzará a las 19.00 horas, no solo se realiza a colación del fenómeno astronómico del 12 de agosto, sino que se inscribe en un proceso de divulgación sobre el trío de eclipses que ensombrecerá España los próximos tres años, dos totales en 2026 y 2027, y otro anular en 2028.

El plato fuerte de este proceso son los conciertos sinfónicos multimedia "Armonía eclíptica", que han ido recorriendo España a lo largo del verano. Como broche final, el CSIC albergará su último recital en el Auditorio Príncipe Felipe, ubicado en la capital del Principado, en colaboración con Oviedo Filarmonía. La propuesta pretende acercar al gran público los próximos eclipses observables en España, mediante la mezcla de música sinfónica e imágenes astronómicas. Además, esta experiencia inmersiva busca despertar el interés por la astronomía y fomentar la cultura científica en la ciudadanía.

El acto, a cargo del maestro Anthony Gabriele, contará con varias piezas audiovisuales relacionadas con la astronomía, realizadas por la organización estadounidense sin ánimo de lucro "KV 265". Los montajes se proyectarán en una gran pantalla colocada detrás de la orquesta y se fundirán con la música en directo al estar acompasadas con la melodía. Algunos de los segmentos destacados serán "A la busca del más allá", de Joaquín Rodrigo, o "Solaris", en la que John Estacio repasa la potencia del Sol.

El alcance geográfico del eclipse que tendrá lugar el 12 de agosto hace que Asturias sea un lugar privilegiado para su visionado. Por eso, en "Armonía eclíptica" también se proyectarán imágenes de la región, así como de Galicia y Castilla y León, para poner en valor el patrimonio cultural de la España rural. Dichas secuencias fueron grabados en el verano de 2025 por el director ejecutivo de "KV 265", José Francisco Salgado, y por uno de los impulsores del proyecto e investigador del CSIC en el Instituto de Física Fundamental, Juan Ramón Pardo Carrión.

Además de estos conciertos sinfónicos multimedia, el CSIC publica tres libros de divulgación, realiza exposiciones itinerantes e impulsa proyectos de carácter divulgativo y educativo sobre el trío de eclipses.

Venta de entradas

Las localidades para asistir al concierto de "Armonía eclíptica" ya están a la venta tanto en la web del Ayuntamiento de Oviedo como en la taquilla del Teatro Campoamor, con horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Asimismo, se podrá adquirir entradas durante la propia tarde del concierto en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe.