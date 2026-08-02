Oviedo y Gijón, en pie de guerra ante la extensión de las zonas tensionadas para topar el alquiler de vivienda: “Es una temeridad condenada al fracaso"

La pretensión de la Consejería de Vivienda, que dirige Ovidio Zapico (IU), de extender las zonas tensionadas iniciando de oficio los trámites para declarar la totalidad de las ciudades de Gijón y Oviedo, la Pola y Lugones, en Siero, y Ribadesella ha levantado polvareda y ha puesto en pie de guerra a los dos grandes ayuntamientos. Salvo Siero, que por el momento no ha querido pronunciarse, en el resto de municipios la respuesta ha sido clara, contundente y de absoluto rechazo: "Es una temeridad condenada al fracaso".

Para el segundo teniente de alcalde y concejal de Planeamiento de Oviedo, Nacho Cuesta (PP), la intención del Principado de declarar toda la zona urbana de Oviedo como mercado residencial tensionado no solo no facilitará el acceso a la vivienda, sino que agravará el problema al reducir todavía más la oferta disponible.

Cuesta asegura que la oposición del Ayuntamiento a esta figura "ha sido firme y coherente desde la misma entrada en vigor de la nefasta Ley de Vivienda estatal" y defiende que esa postura "no es ideológica, partidista o arbitraria", sino fruto del convencimiento de que la declaración de zonas tensionadas, "lejos de contribuir a solventar o aliviar el acuciante problema de acceso a la vivienda, sobre todo de determinados colectivos como jóvenes, desempleados o familias monoparentales, lo agrava".

A juicio del responsable municipal, la limitación del precio de los alquileres llevará a muchos pequeños propietarios a retirar sus viviendas del mercado ante las restricciones que conlleva la medida, reduciendo una oferta que ya considera insuficiente. "Son precisamente esos pequeños propietarios los que sostienen el mercado del alquiler ante la carencia de un parque público relevante", sostiene.

Aumentar la oferta

Frente a esa vía, Cuesta defiende que la solución pasa por aumentar la oferta de vivienda mediante la colaboración entre administraciones. Como ejemplo, recuerda que el Ayuntamiento ha cedido o está a punto de ceder suelo municipal para que el Principado construya unas 600 viviendas destinadas al alquiler asequible. También destacó la incorporación de Oviedo al programa "Alquilámoste", impulsado por el Gobierno asturiano para movilizar viviendas vacías ofreciendo garantías y seguridad jurídica a sus propietarios.

"La solución al actual problema habitacional no vendrá de ocurrencias intervencionistas, sino de una estrecha colaboración entre administraciones, como hemos demostrado en Oviedo", afirma el concejal, antes de insistir en que declarar una zona tensionada "es una notable equivocación". Cuesta concluye expresando su confianza en que IU, formación que dirige la Consejería de Vivienda, "no cometa ese grave error" impulsando la medida en contra del criterio del Ayuntamiento.

Gijón "no lo va a permitir"

Para la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), el anuncio es "una amenaza velada que rompe cualquier puente institucional y democrático y que, por supuesto, este Ayuntamiento no va a permitir". El Gobierno gijonés ya presentó a principios de junio un recurso contencioso–administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la declaración de zonas tensionadas de los barrios de La Arena y Cimadevilla.

"Nadie en Gijón eligió al señor Zapico para que decidiera unilateralmente el futuro de nuestra ciudad. Nadie le ha otorgado a esta izquierda minoritaria y sectaria la capacidad de decidir sin escuchar a la ciudad ni atender a los datos", afirma.

Moriyón advierte de que "no se puede gobernar a distancia ignorando la realidad de cada barrio de Gijón" y de que la ciudadanía está "harta de esta política sectaria e incompetente que solo finge preocuparse por los problemas cuando se acercan las campañas electorales". Porque, apunta, "Gijón ya conoce su resultado".

Para la alcaldesa, las declaraciones de Zapico "con tono bronco" solamente evidencian que "la preocupación de la extrema izquierda no es el acceso a la vivienda en los barrios, sino intervenir al completo la ciudad de Gijón".

"Como alcaldesa, puedo asegurar que este Ayuntamiento va a desplegar todas las medidas a su alcance para defender a Gijón de esta intromisión desde un despacho de Oviedo", asegura.

Zapico, "en colapso"

Tajante se manifiesta también el portavoz del gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador (Foro), para quien el consejero Zapico "ha entrado en colapso, posiblemente fruto de la frustración y de la incapacidad para resolver los problemas reales de la ciudadanía".

Salvador considera que el área que dirige Zapico en el Principado se ha ido revelando "como un foco de inoperancia y deslealtad hacia otras administraciones, siempre con un tono revanchista y sectario". E insiste en que implantar zonas tensionadas sin consenso es "una pésima idea".

"Cuando se toman decisiones sobre la base de sectarismos y de informes carentes de rigor, pasa que el remedio es peor que la enfermedad", avisa. Y así lo demostrarían, bajo su punto de vista, los datos tras la implantación de las zonas tensionadas en La Arena y Cimadevilla: "Los primeros diagnósticos tras la declaración unilateral por parte del Principado demuestran lo que este Ayuntamiento ya advirtió, que se generaría una situación de incertidumbre que redundaría en una disminución de la oferta inmobiliaria y, por tanto, en un aumento del problema del acceso a la vivienda".

El concejal insiste en que "nadie niega" que exista un problema con el acceso a la vivienda, pero defiende que las soluciones deben ser "realistas y con sentido". "Y el consejero Zapico abandonó la realidad hace ya tiempo", concluye.

Ribadesella ve una "imposición"

También en Ribadesella rechazan por completo la propuesta de la Consejería de Vivienda. El alcalde, Paulo García (PP), critica que se quiera "imponer" este modelo "a la trágala".

A su juicio, la solución al problema pasa por la construcción de vivienda pública y para eso, señala, el Ayuntamiento ya cedió una parcela en la carretera de la Estación y está a la espera de que el Principado construya el edificio, pues "hace 20 años que no se construye vivienda pública en Ribadesella".

Asimismo, añade, está pendiente de que el Gobierno regional apruebe el Plan de Ordenación, "que va a posibilitar habilitar otras dos parcelas para la construcción de este tipo de vivienda, lo que supondría la creación de unas cien casas en total".

"¿Y si intervenir el mercado de la forma que plantean genera el efecto contrario y los propietarios, en vez de sacar más vivienda, retiran la que hay del alquiler? No está comprobado que donde se ha impuesto este modelo haya mejorado la situación en absoluto", se pregunta.

Una buena noticia para Langreo

Además de tramitar de oficio la declaración de las zonas tensionadas de Gijón, Oviedo, la Pola y Lugones (Siero) y Ribadesella, la Consejería de Vivienda retomará el estudio para hacer lo propio con La Felguera (Langreo), ampliar la declaración a otras áreas de Avilés e incluir los núcleos de Muros y San Esteban (Muros del Nalón). En estos concejos, la propuesta de Zapico ha sido mejor recibida.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Langreo, José Antonio Cases (IU), explica que en el último informe presentado por la Consejería los datos ya revelaban que La Felguera podría ser zona tensionada y cree que desde entonces esa situación se ha intensificado. "Langreo está incrementando población y, en las circunstancias actuales, está aumentando el valor de los alquileres y de las propiedades, con lo cual yo creo que se deben adoptar ya medidas", valora.

Por ello, el planteamiento del Principado de tomar medidas que "reviertan a favor de los vecinos" y que aumenten las posibilidades de "encontrar vivienda más asequible, tanto de alquiler como de compra" es una actuación "positiva".