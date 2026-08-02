El PP atribuye la destitución del gerente del Sespa al "conflicto de intereses" denunciado por los populares hace dos meses

La diputada autonómica del PP Pilar Fernández Pardo ha atribuido la destitución del gerente del gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), adelantada hoy por LA NUEVA ESPAÑA, a la “denuncia de conflicto de intereses” formulada a principios del pasado mes de junio por los populares.

En esa ocasión, Fernández Pardo acusó a Aquilino Alonso de incurrir en una “conducta impropia” y generar “un claro conflicto de intereses” al adjudicar un contrato de servicios a Martín Blanco García, quien fuera su número dos cuando Alonso era consejero de Sanidad en Andalucía. Los populares llevaron su denuncia a la Junta General del Principado, donde la consejera de Salud, Conchita Saavedra, les replicó que el expediente se tramitó “con publicidad, transparencia y sujeción a la legalidad”.

Según ha anticipado hoy este periódico, la titular de Salud ha decidido destituir a Aquilino Alonso y situar al frente del Sespa a Juan José Alonso Ordiales, actualmente director Económico y de Profesionales del área de salud III (Gijón-Oriente).

“El relevo en la gerencia del Sespa confirma la denuncia efectuada por el Grupo Parlamentario Popular y que el Gobierno Barbón quiso ocultar”, ha aseverado la portavoz del PP en materia sanitaria. A su juicio, “la situación era insostenible” y la sanidad asturiana “necesitaba un cambio” en la gerencia del Servicio de Salud.

"Daño" a la credibilidad de la Consejería y del Sespa

Fernández Pardo ha subrayado el papel de oposición de su partido: “Desde el primer momento, fuimos el único grupo parlamentario que denunció en la Junta General del Principado el presunto conflicto de intereses de Aquilino Alonso y exigió explicaciones y responsabilidades políticas”.

Y ha añadido: “Lo hicimos con datos, con documentos, ejerciendo labor de control como corresponde a un partido serio de oposición”.

La respuesta del Gobierno regional fue entonces de “cerrar filas y negar cualquier problema”, mientras que ahora “queda demostrado que nuestras denuncias tenían fundamento”.

Según la diputada popular, “si el Gobierno hubiera actuado cuando el Partido Popular puso este asunto sobre la mesa, en el mes de junio, se habría evitado prolongar una situación que dañó la credibilidad del Sespa y de la propia Consejería de Salud”.

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Fernández Pardo reclama que el relevo no se quede “en un simple cambio de nombres”, ya que “los responsables políticos siguen siendo el presidente Barbón y la consejera Saavedra, que respaldaron hasta el último momento a Aquilino Alonso, mientras la sanidad pública acumula cada vez más listas de espera, más conflicto con los profesionales y una pérdida creciente de confianza por parte de los ciudadanos”.