El Principado, sobre el taller de Barros: "No escatimaremos esfuerzos"

"No vamos a escatimar esfuerzos", aseveró este domingo Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria, sobre la posible llegada de Indra a Langreo, donde la multinacional está aún pendiente de cerrar la adquisición del taller de Barros. Lo hizo en el Día de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en un acto en el que afirmó que el rol del Principado debe ser "acompañar, facilitar y trabajar para acercar posiciones", si bien también remarcó que son Indra y Duro Felguera quienes mantienen las negociaciones. Juan Carlos Campo reclamó "ambición, prudencia y perseverancia" para desbloquear una operación que el Ejecutivo tilda de "estratégica".

Ese proyecto para que Indra se asiente en Barros –después de que Galicia se haya llevado la segunda factoría de blindados, tras la del Tallerón de Gijón y a la que aspiraba precisamente Barros– fue tema central en la jornada dedicada a Langreo en el recinto ferial. "El Gobierno de Asturias hará todo lo posible", subrayó Campo, que destacó que este desembarco sería sinónimo de nueva actividad, empleo y oportunidades y permitiría al concejo tener un papel protagonista en el crecimiento de la industria de seguridad y defensa. José Antonio Cases, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Langreo, reivindicó "máxima sensibilidad y compromiso" para lograrlo.

Como no podía ser de otra forma, en el encuentro también se habló largo y tendido de Talleres del Conde, espacio al que Langreo dedica su pabellón en la Feria. Unas naves que acogieron en su día la producción de vagones, cuya actividad cesó en 1985, reconvertidas ahora en una factoría cultural que aspira a ser "un referente" en Asturias "por su singularidad y programación", defendió Cases. La evolución del recinto marca la exposición que puede visitarse en el stand langreano. "Es un espacio emblemático, símbolo de la industrialización", ahondó el concejal, que recalcó que "la apuesta por la cultura siempre ha sido seña de identidad de Langreo".

El músico Aarón Zapico, comisario del Espacio Cultural Talleres del Conde, aseguró que el lugar encara "un nuevo futuro sin renunciar a nuestras raíces". Proclamó que la cultura "es capaz de generar emociones, oportunidad y orgullo de pertenencia". La Banda de Gaites de Llangréu y las mascotas "Samu" y "Samina" amenizaron la llegada de la comitiva al acto institucional, al que acudieron distintos representantes empresariales de Langreo y también numerosos vecinos.

Más población

José Antonio Cases celebró la ganancia de población que en los últimos años ha experimentado el concejo, que atraviesa "un momento histórico de transformación". Habló de las mejoras en el antiguo refrigerante de la factoría de Duro, transformado en el Museo de la Siderurgia de Langreo (Musi), festejó el soterramiento ferroviario que puso fin a "una brecha física y emocional", y el próximo comienzo del proyecto de recuperación ambiental del río Nalón entre Lada y las inmediaciones de Riaño para dar continuidad al paseo fluvial y limitar el riesgo de inundabilidad.

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, manifestó que Langreo combina "la amabilidad, el esfuerzo y la solidaridad" y sabe "avanzar pese a las dificultades". "Es un concejo eminentemente industrial y así debe seguir siendo pues no hay sociedad desarrollada sin un potente sector industrial", dijo Baragaño, que apuntó que la Cámara abrirá en septiembre una Antena Cameral en el concejo de la cuenca del Nalón, en la remodelada sede de SODECO, en la calle de la Unión. El presidente cameral indicó sobre Talleres del Conde que es "parte de la historia empresarial" langreana y "parte esencial de la memoria colectiva de tantas familias de la zona", y abogó por que esta etapa como fábrica cultural incentive la economía y brinde oportunidades a las empresas del entorno. Sobre Barros, Baragaño mostró su deseo de que Indra se establezca en unas instalaciones "infrautilizadas".

"Langreo ayudará a construir la Asturias del futuro", insistió Juan Carlos Campo, que mencionó otros ejemplos de la evolución económica del concejo, como la actividad emprendedora impulsada por Valnalón y el proyecto de Bayer e Iberdrola para suministrar a la planta de La Felguera vapor totalmente renovable con un sistema de almacenamiento térmico.

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"A Langreo y a Gijón nos separan 30 kilómetros pero nos une la industria, la siderurgia, la minería, la gastronomía, la naturaleza, el patrimonio industrial...", proclamó Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, que ensalzó el nuevo capítulo de Talleres del Conde como "una factoría cultural abierta, moderna, accesible y participativa".