Robots, desbroces, 650 efectivos de Emergencias y 250 agentes: el escudo con el que Asturias quiere evitar los grandes incendios que han arrasado otras regiones

España sigue inmersa en uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales. Y Asturias, aunque por el momento está logrando sortear esta ola, registrará este domingo riesgo alto. El Principado sabe bien lo que es estar asediado por las llamas, por lo que en los últimos años el Gobierno regional ha asegurado que apuesta por reforzar las políticas tanto de extinción como de prevención. Este año prometen destinar alrededor de 107 millones para reforzar especialmente la anticipación frente al riesgo y la protección de la población.

“Asturias ha construido un modelo de gestión integral del riesgo que combina distintos ámbitos de actuación”, explican fuentes del Principado. Esta planificación se articula mediante la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, con horizonte 2030, el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción y la actualización del marco forestal y normativo para "adaptar la gestión del riesgo a un contexto marcado por el cambio climático y por incendios cada vez más complejos".

Actuaciones directas

La planificación regional incorpora actuaciones directas sobre el territorio, en las que se invertirán 18 millones. Entre las principales novedades destacan la creación de un fondo específico para actuar sobre la interfaz urbano-forestal y una línea de ayudas dirigida a propietarios forestales para impulsar trabajos preventivos en montes de titularidad privada.

Entre las medidas se incluye el incremento de los tratamientos selvícolas y los desbroces en las proximidades de los núcleos habitados; el refuerzo de la inspección de las franjas de protección en las zonas de mayor riesgo, y la revisión de los puntos de recarga de agua utilizados por los medios de extinción para garantizar su operatividad.

El modelo incorpora también 500.000 euros en ayudas para reparar daños ocasionados por incendios, especialmente cierres, colmenas y forrajes. Este dinero servirá para compensar los perjuicios de los incendios registrados el pasado año. También se crea un convenio específico con las parroquias rurales dotado con 450.000 euros, reconociendo su experiencia en la gestión preventiva del territorio.

Modernización

A la renovación progresiva de vehículos y equipamientos se suma, según fuentes regionales, el desarrollo de un prototipo de robot forestal autónomo destinado a tareas de prevención y extinción de incendios. La ejecución de esta nueva herramienta, así como la puesta en marcha de otros proyectos de investigación, conllevará una inversión de 100.000 euros. A ello agregan la mejora de las comunicaciones, la incorporación de herramientas digitales y el refuerzo de la formación especializada de los profesionales.

Protección del territorio

En el Principado detallan que destinan 30,7 millones a restauración ecológica, además de a mejorar la prevención y dinamizar la Red Natural de Asturias (RENA), que protege más del 30% de la superficie regional. “La gestión de estos espacios permite compatibilizar conservación, restauración ecológica y reducción del riesgo de incendios”, especifican fuentes del Gobierno regional.

Personal e infraestructuras

El Servicio de Emergencias del Principado cuenta con una plantilla de alrededor de 650 profesionales, integrada por bomberos, operadores y coordinadores del Centro de Coordinación de Emergencias 112, técnicos de Protección Civil y personal de administración, logística y mantenimiento. A ellos se suma el Cuerpo de Agentes del Medio Natural, integrado por alrededor de 250 efectivos.

Concienciación de la población

En paralelo, el Principado decidió ampliar las actuaciones dirigidas a la ciudadanía mediante campañas de sensibilización y programas de autoprotección que tendrán continuidad en más de 60 núcleos especialmente expuestos a la recurrencia de incendios forestales. La campaña cuenta con una partida de 367.840 euros.