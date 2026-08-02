Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

La Seguridad Social lo confirma al fin: cambio para todos los que se vayan a jubilar en los próximos años (miles de asturianos)

Se trata de una modificación recientemente anunciada

La ministra de Seguridad Social

La ministra de Seguridad Social / Jose Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Riu

La Seguridad Social acaba de anunciar un nuevo cambio que va a afectar a quienes pretenden dejar de trabajar (por jubilación) en los próximos años. El caso es que hasta ahora quien quisiera podía acudir a la web de la Tesorería General de la Seguridad Social (en este enlace) para calcular la pensión que iba a recibir en un futuro. En el portal se indican los días que han sido cotizados, los que quedan por cotizar para la pensión máxima que corresponda en cada caso y la fecha en la que podrá producirse esa baja en el mercado laboral.

Pero ahora lo han puesto todavía más fácil. A la hora de acceder a la web se indican las diferentes fórmulas con las que se puede optar a un estudio detallado y realizado por la propia Seguridad Social para calcular tu pensión:

  • A través de certfificado digital.
  • Mediante la APP clave que muchos han instalado en su móvil para gestiones con todos los servicios públicos dependientes del estado
  • Mediante SMS

Calcula la revalorización de tu pensión en 2024

Introduce tu pensión actual

Esta última fórmula es la clave porque hasta hace poco no estaba disponible. Con ella y solo con que en la Seguridad Social tengan asociado tu número de teléfono vas a poder calcular cuánto te va a quedar de jubilación cuando dejes de trabajar. Un método sencillo pero que, a la vez, es bastante seguro. No en vano a lo largo de los últimos meses han sido muchos los servicios públicos que han tenido que desmentir el envío de determinados SMS que, en realidad, eran un absoluto fraude.

Noticias relacionadas

Muchos de los que están trabajando actualmente van a tener derecho a jubilarse a los 65 años, y no a los 67 como se cree popularmente. Lo cierto es que según los días que se tengan cotizados (algo que se puede ver en el citado informe de la Seguridad Social) se puede adelantar esa fecha de retiro que muchos están esperando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  2. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  3. Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
  4. Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
  5. El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
  6. Muere tras caer al intentar trepar por un edificio de Colunga
  7. La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas
  8. Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias

La Seguridad Social lo confirma al fin: cambio para todos los que se vayan a jubilar en los próximos años (miles de asturianos)

La Seguridad Social lo confirma al fin: cambio para todos los que se vayan a jubilar en los próximos años (miles de asturianos)

Oviedo y Gijón, en pie de guerra ante la extensión de las zonas tensionadas para topar el alquiler de vivienda: “Es una temeridad condenada al fracaso"

Oviedo y Gijón, en pie de guerra ante la extensión de las zonas tensionadas para topar el alquiler de vivienda: “Es una temeridad condenada al fracaso"

El PP atribuye la destitución del gerente del Sespa al "conflicto de intereses" denunciado por los populares hace dos meses

VÍDEO: Asturias celebra sus 40 años en Lorient con una delegación de 150 artistas

Reabre la Ruta del Cares tras la inspección del Principado por el derrumbe en el que dos montañeras resultaron heridas

Reabre la Ruta del Cares tras la inspección del Principado por el derrumbe en el que dos montañeras resultaron heridas

Los asturianos ya miran al cielo y acutan sitio para el eclipse: merendola con los amigos, caminata antes del fenómeno o incluso maridaje con poesía

Los peligros de la Ruta del Cares, por donde pasan casi 400.000 personas al año: "Cerrarla es un error, hay que invertir en seguridad y concienciar sobre el uso de casco", dicen expertos

Los peligros de la Ruta del Cares, por donde pasan casi 400.000 personas al año: "Cerrarla es un error, hay que invertir en seguridad y concienciar sobre el uso de casco", dicen expertos

Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos: "Los gobiernos deben dedicar mucho más dinero a nuestras infraestructuras"

Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos: "Los gobiernos deben dedicar mucho más dinero a nuestras infraestructuras"
Tracking Pixel Contents