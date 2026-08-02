Vidal Gago, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos: "Los gobiernos deben dedicar mucho más dinero a nuestras infraestructuras"

Vidal Gago Pérez renueva como decano en Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cargo que seguirá compatibilizando con el director gerente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de Gijón. En este nuevo mandato, remodela su junta directiva, destacando una mayor presencia de mujeres.

¿Qué supone para usted ser decano del Colegio en este momento?

Por una parte, la ratificación del buen trabajo llevado a cabo por la junta rectora y los grupos de trabajo de la demarcación en estos últimos cuatro años. Por otra, el desafío de seguir trabajando por nuestros colegiados y por el progreso de la región.

¿Qué cambios habrá con respecto a su anterior mandato?

Se ha renovado un tercio del equipo que formamos hace cuatro años. Contamos con gente más joven y que, por primera vez, son egresados de la Universidad de Oviedo. También tenemos una nueva junta de gobierno nacional, presidida por Ricardo Martín de Bustamante, y un consejo asimismo remozado

¿Cuáles serán sus principales prioridades?

Las más inmediatas pasan por los actos previstos para conmemorar el cincuentenario de la demarcación de Asturias, fundada en 1976. Entre esas tareas está la publicación de un número de la Revista de Obras Públicas dedicado a la conurbación central asturiana que verá la luz a final de año.

¿Qué retos considera más urgentes?

Concienciar a las administraciones públicas de la necesidad de invertir más dinero en los proyectos. Estamos acostumbrando a la sociedad a numerosos modificados e, incluso, obras que se rescinden por tener estudios y proyectos inadecuados. Esto es un problema grave que se atajaría en buena parte dotando de presupuestos razonables a los trabajos de ingeniería. Y que esto se refleje en mejores condiciones laborales para unos profesionales que han pasado por unos estudios exigentes y que asumen una responsabilidad que solo se hace patente ante desgracias como algunas recientemente padecidas.

¿Falta más planificación en los grandes proyectos asturianos?

Sí, por supuesto. Podríamos hablar de varios ejemplos, pero lo verdaderamente preocupante es la falta de ejecución. Las inversiones reales, que sirven después de palancas indispensables para la economía productiva, son claramente deficientes. Los ministerios y las consejerías deben dedicar mucho más dinero a nuestras infraestructuras viarias, ferroviarias, eléctricas, hidráulicas o portuarias. Y, desde luego, dotar de las partidas necesarias para mantener y conservar lo ya construido.

¿Qué papel han jugado las infraestructuras en el desarrollo de Asturias en los últimos 50 años?

Uno extraordinario, sin duda. Quizá lo más visible sea lo referido a la movilidad: la construcción de autovías o carreteras o la conclusión de la Variante de Pajares. Pero también hay que incidir en cómo han mejorado nuestras masas de agua, fluviales y marítimas; la creación de suelo industrial y residencial; la mejora de la capacidad portuaria; las instalaciones deportivas…

¿Cuál es el grado de ejecución del plan "Arrudos 100", que pretende modernizar el ciclo del agua que llega a la aglomeración de Gijón?

El plazo que nos dio el ministerio concluyó el pasado 30 de junio. El esfuerzo del equipo de la EMA dedicado a ello ha sido ejemplar y hemos alcanzado el 99,31% de la ejecución del total subvencionable. Nuestros compañeros de Cadasa o la Dirección General del Agua han obtenido cifras similares. Entre las tres entidades llegamos a una inversión cercana a los 10 millones de euros, de los que más del 60% proceden de fondos europeos.

¿Se contempla un incremento en el precio del agua de Gijón de cara a 2027?

Es un asunto que excede mis competencias. En la Empresa Municipal de Aguas de Gijón trabajaremos conforme lo decidan nuestro consejo y el pleno municipal.

¿Qué previsiones hay para ampliar o mejorar las redes de agua y saneamiento en las zonas rurales gijonesas?

Estamos trabajando en la definición de algunos proyectos que verán la luz en este segundo semestre del año. Los licitaremos para comenzar ya en 2027. No es fácil debido a la orografía y la estructura de la propiedad de la zona rural gijonesa, pero contamos con la colaboración impagable de Les Caseríes y ello nos ayudará.

¿Es sostenible el ritmo inversor de la EMA a largo plazo?

Este ejercicio va a suponer un nuevo techo en la inversión ejecutada. A veces nuestro director financiero bromea con que vamos a quedar sin recursos, cosa nada cierta. La sociedad goza de una excelente salud financiera y queda mucho margen aún para actualizar unas tarifas. En todo caso debemos concienciar a la ciudadanía de que su factura debe cubrir los costes operativos y soportar las inversiones y renovaciones necesarias

¿Qué importancia tiene el gran colector dentro de la primera fase de la estación intermodal de Gijón?

Es un servicio afectado que debe acometerse en esta primera fase. Es cierto que se lleva el 30% del presupuesto, pero lo realmente importante es que veamos cuanto antes que se acometen las obras. Llevamos demasiados años con una estación que se bautizó como provisional.