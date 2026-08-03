Barbón confía en pactar con IU una reforma fiscal para las clases medias: "No estamos aquí para dar alegrías a las grandes rentas"

El Gobierno asturiano continúa perfilando una reforma fiscal con la que quiere «acompañar» a las clases medias y trabajadoras, y para la que Adrián Barbón confía en lograr el respaldo de sus socios de Ejecutivo, Izquierda Unida. "Estamos trabajando en una propuesta que trasladaremos, evidentemente, a nuestros socios; porque somos dos partidos que sustentan un único Gobierno de unidad progresista y reformista", explicó este lunes.

Barbón insistió en que el Principado debe "tener muy en cuenta a las clases medias y trabajadoras" a la hora de abordar el modelo fiscal y elaborar una propuesta que atienda a una realidad que "está encima de la mesa": "Los salarios crecen, en ocasiones, menos de lo que crece el precio de la vida".

"Tenemos una realidad que está encima de la mesa y debemos hacerle frente", insistió el presidente, quien rechazó la idea de que vayan a "priorizar los intereses de las rentas más altas". "No estamos aquí para dar alegrías a las grandes rentas o a los que tienen mejores salarios, sino para volcar todo el esfuerzo fiscal en las clases medias y trabajadoras", afirmó.

En este sentido, Barbón se mostró confiado en que conseguirá acercar posturas con sus socios de Gobierno: "Haremos una propuesta y espero que encontremos un punto de acuerdo, que es lo que hemos hecho durante más de tres años de legislatura".

Nuevo conflicto entre los socios de Gobierno

La reforma fiscal, anunciada hace semanas por Adrián Barbón, consistiría en modificar el alcance de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF para aliviar la carga tributaria de las rentas medias sin poner en riesgo la financiación de los servicios públicos. Sin embargo, IU rechazó negociar una rebaja de impuestos si antes no se aborda el refuerzo de dichos servicios públicos.

"El PSOE no nos ha convocado nunca para hablar de servicios públicos; no acudiremos a hablar de rebajas para los que más tienen. Primero, una mesa de servicios públicos con objetivos concretos. No nos vamos a dejar marear. Para bajar impuestos sin mejorar los servicios públicos tienen otros socios ideológicos", advirtió hace unos días María José Miranda, secretaria de Organización de IU.