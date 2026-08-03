La candidatura de Oviedo2031 lleva la Amabilidá a la Feria de Muestras

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 llega este sábado a la Feria Internacional de Muestras de Asturias como hilo conductor del stand del Ayuntamiento de Oviedo, diseñado en torno a la Capitalidad. Paneles explicativos, tote bags y pañuelos creados para la ocasión, además de gafas para contemplar el eclipse del 12 de agosto, servirán para acercar el proyecto al público asturiano, explicar en qué momento se encuentra y resolver las dudas que la ciudadanía pueda tener.

En los días posteriores, el stand reunirá otras propuestas relacionadas con la cultura, la música, las fiestas de San Mateo o el turismo, además de gran parte de la programación prevista en Oviedo para los próximos meses. Este año en la Feria de Muestras será Oviedo 2031 quien dé unidad a este espacio expositivo que busca ir más allá del formato tradicional.

Todo el diseño gira en torno a la Amabilidá, eje sobre el que se construye la candidatura. No será solo un lugar para contemplar paneles, sino un espacio abierto y participativo, concebido para propiciar el encuentro y la conversación. La propuesta, ha sido desarrollada por la empresa asturiana Proasur. El diseño, basado en las formas curvas evoca ideas como la acogida, el abrazo y la apertura hacia los demás y organiza el recorrido a través de los tres ejes del proyecto: Abellugu, Orbayu y Sestaferia.

La Amabilidá que articula toda la propuesta de Oviedo no se entiende únicamente como cortesía o buena educación, sino como una forma de relacionarse basada en la escucha, el respeto y el diálogo. Ante una sociedad marcada por la crispación, la agresividad y el retroceso de los valores democráticos, Oviedo 2031 plantea la cultura como un espacio desde el que construir comunidad. Esta idea se traslada también al diseño del stand mediante superficies reflectantes y siluetas humanas a tamaño real. Quienes lo recorran no se limitarán a observar la instalación, sino que se verán reflejados junto a otras personas y al propio entorno. De este modo, el público pasará a formar parte de la propuesta, reforzando la idea de comunidad.

Este planteamiento conecta directamente con el concepto de "exposoma amable" desarrollado por el catedrático Carlos López-Otín, que pone el énfasis en la influencia de los factores culturales, sociales y afectivos sobre la vida de las personas. Frente al avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, el espacio reivindica la cultura como una necesidad esencial para encontrarnos, cuidarnos y fortalecer la vida en común.

Esta misma idea se traslada a los elementos creados para FIDMA. En lugar de recurrir al merchandising convencional, Oviedo 2031 apuesta por diseños con una identidad gráfica propia, concebidos como una extensión del relato de candidatura. No se distribuirán de forma masiva, sino a través de dinámicas participativas, sorteos y activaciones dentro del propio stand, con la finalidad de reforzar su singularidad.

Uno de los principales símbolos será el pañuelo de la Amabilidá, inspirado en fiestas y encuentros populares en Asturias, pero reinterpretado desde una estética contemporánea, donde la palabra Amabilidá se repetirá por todo el tejido convirtiéndose así en una presencia reconocible de Oviedo 2031 por todo el recinto. La tote bag estará vinculada al imaginario del eclipse y al territorio asturiano. Estos materiales se completarán con unas gafas para contemplar el eclipse del día 12 de agosto, una invitación a levantar la vista al cielo y vivir desde Asturias uno de los mayores acontecimientos del verano.

La información esencial del proyecto se recogerá en un fanzine que explicará de forma clara y accesible qué supone ser Capital Europea de la Cultura, en qué momento se encuentra la candidatura y como la Amabilidá articula todo el proyecto. La publicación se plantea como una invitación a conocer, acompañar y sentirse parte.

El recorrido por el stand permitirá comprender lo que supone esta iniciativa de la Unión Europea que reconoce desde 1985 a ciudades que sitúan la cultura en el centro de su desarrollo. Más de sesenta han recibido ya el título y en 2031 será el turno de una ciudad española y otra maltesa. Ser Capital Europea de la Cultura implica diseñar un programa artístico abierto a toda la ciudadanía, reforzar la proyección europea de la ciudad, impulsar la participación de artistas y agentes culturales y dejar un legado duradero. Los paneles también explican la relación de Oviedo y Asturias con algunos de los grandes desafíos europeos, como la despoblación, el envejecimiento, la reconversión industrial o la salida de jóvenes en busca de oportunidades. Frente a ellos, la candidatura propone defender desde la cultura valores como el diálogo, la cooperación y la convivencia.

El lunes 3 de agosto, a las doce del mediodía, tendrá lugar la presentación de Oviedo 2031 en la Feria. Aquí se explicará el momento actual del proyecto y los próximos hitos de una carrera que entrará en su fase decisiva durante el otoño. También se darán a conocer nuevos proyectos con voluntad de involucrar a la ciudadanía desde mucho antes de la decisión final.

Hasta el 16 de agosto, el stand funcionará como punto de encuentro con el público. Un lugar en el que la arquitectura, los reflejos, las palabras y las personas formarán parte del relato de una ciudad que mira hacia Europa y sigue construyendo su camino hacia 2031 haciendo de la Amabilidá su manera de estar en el mundo/ con la Amabilidá como carta de pesentación.