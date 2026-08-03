El gran centro de datos que llegará a Salas: una inversión de 1.226 millones y 120 empleos directos

El proyecto de Digital Valley Asturias para establecer un gran centro de datos informáticos en Salas, un proyecto desvelado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, supondrá una inversión de 1.226 millones de euros y la creación de 120 empleos directos y casi un millar indirectos, según han anunciado este lunes sus promotores en una presentación junto al presidente del Principado, Adrián Barbón.

Las obras para crear el centro, que se ubicará en el polígono salense de Nonaya Este, se desarrollarán desde el segundo semestre de 2027 hasta 2030. La construcción alcanzarán un pico de empleo de 3.000 trabajadores, ha afirmado Armando Layna, socio director de Digital Valley.

Una vez que el almacén esté en marcha, en él trabajarán de forma directa unas 120 empleos personas, así como unas 960 de forma indirecta.

Digital Valley Asturias ocupará una superficie de 154.584 metros cuadrados, de los cuales 46.865 corresponderán a equipamientos. El recinto reservará un 28% del espacio para zonas verdes y contará con 375 plazas de aparcamiento. El campus estará formado por diez módulos de centro de datos y alcanzará una capacidad informática final de 120 megavatios. También incluye una subestación eléctrica y una instalación fotovoltaica con 350 paneles solares.

"Hoy es un día muy especial", ha enfatizado Layna, socio director de Digital Valley y profesional con larga experiencia en el desarrollo de infraestructuras digitales. El empresario ha detallado que el proyecto de Salas (que él denomina "campus virtual") lleva dos años incubándose junto a la Administración asturiana.

Layna también ha remarcado que los centros de datos como el que albergará Salas son "las grandes refinerías de la economía digital". "Los centros de datos somos la infraestructura silenciosa: la gente solo se da cuenta de que existimos cuando algo falla", ha apuntado.

El promotor también ha tratado de desmentir "tabús" de los almacenes informáticos como su consumo de agua: "Consumimos lo mismo que cualquier circuito cerrado de refrigeración".

Adrián Barbón, presidente del Principado, no ocultó su gran alegría por poder anunciar la inversión. Aunque hizo una lectura política, deslizando una más que clara crítica a los partidos de la oposición. "Asturias es una tierra de oportunidades, como estamos viendo hoy. Son las empresas las que anuncian los proyectos cuando están maduros, frente al exhibicionismo que practican otros políticos", expresó.

En la presentación del proyecto también ha participado Esther Zorzano, consultora de PwC, que ha sufrido un desmayo mientras presentaba algunos datos sobre la iniciativa. No obstante, al cabo de unos minutos la rueda de prensa se ha retomado con normalidad.