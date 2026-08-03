Fiebre por el gran eclipse, que ya se puede ver simulado en el planetario de Gijón: "Ayuda a entender un fenómeno complejo"

Asturias se prepara para uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del último siglo con la reapertura al público de del planetario de Gijón, ubicado en la Escuela de Marina. Un equipamiento que ha despertado mucha expectación a pocas semanas del eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, visitaron este lunes las instalaciones para escenificar el "impulso conjunto" que ha permitido "modernizar y reabrir el espacio", con actividades especiales de cara al esperado fenómeno, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. "Este planetario era algo muy demandado por la ciudadanía y nos habíamos comprometido, en el marco del convenio con la Universidad de Oviedo, a contribuir a la divulgación de la astronomía", afirmó Carmen Moriyón.

El interés social ha quedado patente desde el primer momento. Según detalló Moriyón, las más de 500 entradas puestas a disposición del público se agotaron "en menos de cuatro minutos". "Nuestro compromiso es seguir trabajando para que, a partir de septiembre, los colegios y las personas en general puedan incrementar estas jornadas", añadió. Habrá tres sesiones diarias el 4, 6, 7 y 10 de agosto, con un aforo de 42 personas cada una.

Por su parte, el rector Villaverde destacó el papel clave del Ayuntamiento en la renovación del equipamiento. El antiguo sistema del planetario, ya obsoleto y con frecuentes fallos, había obligado a limitar su uso al ámbito académico. "Gracias al apoyo municipal hemos podido sustituirlo por un equipamiento de primer nivel, moderno y preparado también para abrirse a todo el mundo", explicó Villaverde.

La reapertura llega acompañada de un programa específico de divulgación. En total, se han organizado una docena de sesiones previas al eclipse, concebidas para explicar al público el fenómeno desde un enfoque didáctico. "El planetario permite simular la bóveda celeste y reproducir eclipses, lo que facilita comprender un fenómeno complejo de una forma accesible", señaló el rector.

Javier de Cos, director del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), fue el encargado de hacer la primera simulación del eclipse desde el planetario gijonés. "Suelen ser un fenómeno habitual a lo largo del año, lo difícil es que se vean desde un lugar habitado", explicó el catedrático. De hecho, Asturias será una región especialmente privilegiada. "Del Despeñaperros para abajo, el eclipse será parcial, al igual que en Francia", apuntó.

Durará un minuto y 45 segundos y las gafas protectoras solamente podrán quitarse unos segundos (cuando la luna tape completamente el sol). Son algunos de los datos que los visitantes del planetario podrán conocer antes de la gran cita del 12 de agosto.

Villaverde incidió además en el carácter histórico del evento astronómico. "Lo singular de este eclipse es que podrá verse como total en Asturias, algo que no ocurría desde comienzos del siglo XX", celebró.

Esta circunstancia ha contribuido a disparar el interés de los asturianos por las actividades programadas. Más allá del propio eclipse, ambas instituciones coincidieron en destacar el valor estratégico del planetario. Por un lado, como herramienta de investigación para el Instituto de Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales de la Universidad. Por otro, como espacio de divulgación científica abierto al conjunto de la sociedad.

"La astronomía importa mucho, no solo en Gijón, sino en toda Asturias", concluyó Moriyón. La rápida respuesta del público, con localidades agotadas en apenas minutos, confirma que la región mira al cielo con renovado interés. Y que el planetario, tras años en silencio, vuelve a situarse como uno de los epicentros de la divulgación científica en el norte de España.