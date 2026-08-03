El gran centro de datos de Salas "situará a Asturias y al Occidente en una posición destacada", subraya la Cámara de Oviedo

La Cámara de Comercio de Oviedo valoró este lunes la llegada a Salas del proyecto Digital Valley Asturias, una iniciativa que contempla la construcción de un campus digital con un centro de almacenamiento y procesamiento de datos, adelantado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

La Cámara de Comercio de Oviedo valoró este lunes la llegada a Salas del proyecto Digital Valley Asturias, una iniciativa que contempla el desarrollo de un campus digital con un centro de datos. La entidad empresarial afirmó que la actuación "situará a Asturias y al occidente de la región en una posición destacada dentro del ecosistema tecnológico y de infraestructuras digitales de España".

La organización cameral presentó el proyecto como "una de las mayores inversiones tecnológicas previstas en Asturias", cifrada el 1.226 millones de euros, según explicaron sus impulsores este lunes. Según la Cámara, la inversión supondrá "un importante impulso para la economía regional" y constituye "una apuesta estratégica por la transformación digital, la innovación y la generación de nuevas oportunidades empresariales y de empleo".

Una inversión estratégica

La Cámara subraya que el anuncio fue "el resultado de un largo proceso de trabajo, realizado con discreción, perseverancia y visión de futuro". La institución acompañó e impulsó desde las primeras etapas las gestiones necesarias para favorecer la implantación del proyecto.

En esas actuaciones colaboró con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez; el director de la Agencia Sekuens, David González, y el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. La entidad señala que el trabajo conjunto permitió favorecer "las condiciones que hoy permiten hacer realidad una inversión estratégica de esta magnitud".

La futura infraestructura, según la Cámara, "refuerza el posicionamiento de Asturias como un territorio competitivo para la atracción de inversiones tecnológicas de alto valor añadido". La institución cameral añade que el proyecto abre nuevas posibilidades para el desarrollo empresarial, la innovación, la captación de talento y la consolidación de una economía más vinculada al ámbito digital.

Oportunidades para el territorio

La ubicación del almacén digital en Salas permitirá extender una inversión tecnológica de gran dimensión fuera del área central de Asturias. La Cámara pone el acento en sus posibles efectos sobre el occidente de la comunidad, tanto por la actividad empresarial asociada como por las oportunidades de empleo que podría generar.

La entidad reitera finalmente su compromiso con "el desarrollo económico de Asturias" y con la atracción de proyectos empresariales estratégicos. Asimismo, vincula este tipo de inversiones con "la modernización productiva, la sostenibilidad, la innovación y el empleo de calidad en toda la región".