La larga lista de peticiones para el nuevo gerente del Sespa: controlar las demoras, facilitar la conciliación...

Los partidos políticos y los sindicatos sanitarios recibieron ayer con absoluta "sorpresa" la destitución del gerente del gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. Según pudo constatar este periódico, incluso colaboradores muy próximos del relevado Aquilino Alonso Miranda, y también de su sustituto, Juan José Alonso Ordiales –actual director Económico y de Profesionales del área de salud III (Gijón-Oriente)–, ignoraban totalmente la decisión de la consejera de Salud, Conchita Saavedra. El cambio se hará oficial en la reunión del Consejo de Gobierno del Principado programada para las 10.00 horas de hoy, lunes. Las explicaciones públicas se darán una hora más tarde, en una rueda de prensa.

Ante el sondeo de valoraciones lanzado por este periódico a organizaciones sindicales y partidos con representación en la Junta, desde las filas socialistas se optó por el silencio. Y el PP, principal fuerza de la oposición, atribuyó la marcha de Aquilino Alonso a la "denuncia de conflicto de intereses" formulada a principios del pasado mes de junio por los populares.

En las reacciones recogidas, se registra una mezcla de elogios y críticas al gerente saliente. Sobre el entrante, quien ya fuera entre 2015 y 2023 director de Profesionales (recursos humanos) del Sespa, los juicios de los sindicatos son mayoritariamente favorables, y se le ponen, entre otros "deberes" para los meses que restan de legislatura autonómica, que acierte a controlar las listas de espera y que genere condiciones que permitan la conciliación de trabajo, familia y tiempo libre de los más de 20.000 profesionales que integran la plantilla de la sanidad pública regional. Además, Ordiales tendrá como cometido evitar la huelga indefinida con la que los médicos amenazan –a nivel nacional– a partir de octubre.

A continuación, se recogen las valoraciones de partidos y sindicatos

Pilar Fernández Pardo (PP): "El relevo en la gerencia del Sespa confirma la denuncia efectuada por el Partido Popular y que el Gobierno quiso ocultar. La situación era insostenible. El relevo no puede quedarse en un simple cambio de nombres, ya que los responsables políticos siguen siendo el presidente Barbón y la consejera Saavedra, quienes respaldaron hasta el último momento a Aquilino Alonso, mientras la sanidad pública acumula cada vez más listas de espera, más conflicto con los profesionales y una pérdida creciente de confianza por parte de los ciudadanos".

Sara Álvarez Rouco (Vox): "Era imprescindible el cese. Su gestión no hacía sino empeorar el servicio, las listas de espera y la relación del Sespa con médicos y profesionales sanitarios. Al nuevo gerente le pedimos que se salga de la línea de trabajo marcada por el saliente y que no aplique criterios ideológicos ni sectarios en su gestión; que dé soluciones al desastre sanitario asturiano".

Xabel Vegas (IU-Convocatoria por Asturias): "Esperamos que se abra una etapa enfocada en el paciente y, sobre todo, en atajar las listas de espera. Confiamos en que el cambio sirva para dar un nuevo impulso a la sanidad asturiana, que no obstante sigue siendo una sanidad de calidad en comparación con la de otras zonas del Estado".

Adrián Pumares (Foro Asturias): "Cambiar al gerente era necesario, dada la situación en que se encuentra la sanidad asturiana. El problema es que el cambio no va a mejorar nada. En lugar de apostar por un perfil profesional, el Gobierno de Barbón sigue empeñado en politizar la sanidad, nombrando gerente del Sespa a una persona cuyo principal mérito fue ser, hasta hace nada, concejal del PSOE. El principal reto que tiene por delante es hacer frente a unas listas de espera disparadas".

Covadonga Tomé (Grupo Mixto): "El Sespa se enfrenta a un conflicto con el colectivo médico pero, sobre todo, a la necesidad de un cambio importante en el planteamiento de la atención a la salud y la necesidad de coordinación entre primaria, hospitales, salud mental y servicios sociales, que permita optimizar los recursos y, sobre todo, dar calidad, equidad y seguridad para todos en todo el territorio".

José Antonio Vidal (Sindicato Médico de Asturias, SIMPA): "Ha sido sorpresivo. Habíamos mantenido una relación de negociación con escaso avance hasta nuestra huelga autonómica, en la que mantuvo una postura constructiva frente al comité de huelga, consiguiendo un acuerdo de salida de los mejores de todas las comunidades autónomas. Lo enmarcamos como un recambio propiciado por la situación política, ya que Aquilino Alonso está próximo a la jubilación y probablemente la situación ha sido de altísimo desgaste para él. Mientras, Juan José Ordiales es un buen conocedor del Sespa con un excelente perfil técnico, y probablemente pueda encarar con toda la perspectiva este final de legislatura y la siguiente".

Belén García (SATSE-Asturias): "Nos hemos llevado una gran sorpresa, quedando menos de un año para acabar la legislatura. Y más cuando Aquilino Alonso ha sido un gerente conciliador y con buen talante, con el que no hace nada acabamos de cerrar acuerdos importantes. Damos la bienvenida al nuevo gerente, con el que también tuvimos buena relación como director de Profesionales del Sespa en su día. Desde el Satse, le pedimos una apuesta valiente por la enfermería para seguir mejorando nuestro sistema de salud".

Tatiana Soto (UGT): "En UGT, la noticia la recibimos sin sorpresa. Alguien tiene que responder ante la situación insostenible de las listas de espera, problema que tenemos serias dudas que se solucione de igual modo. Al nuevo gerente le pedimos soluciones organizativas para la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores del Sespa; y, por otra parte, una mejor gestión y un control exhaustivo de los programas especiales para reducción de las listas de espera, las famosas ‘peonadas’".

Graciela Martínez (Usipa-Sicepa): "Es una decisión política, difícil de entender, alejada de su gestión. Al nuevo gerente le pedimos que mantenga la línea de diálogo y gestión que tuvo en la Dirección de Profesionales".

Adrián Redondo (Comisiones Obreras): "Con Aquilino Alonso hemos llegado a importantes acuerdos que mejoran la sanidad asturiana. Juan José Ordiales es una persona dialogante, por lo que continuará trabajando con las organizaciones sindicales para dar el último impulso a las medidas acordadas en este mandato y a las que quedan antes de terminar la legislatura".

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Felipe Piedra (CSIF): "Ya habíamos denunciado por escrito la parálisis que había en el Sespa con el gerente. Valoramos positivamente el que entre una persona mucho más activa, con mayor dinámica de grupo y más implicado en la gestión clínica. Es fundamental avanzar en la gestión clínica, reducir las listas de espera y lograr acuerdos para cerrar las negociaciones que tenemos pendientes".