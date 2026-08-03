Llanera renueva por completo su imagen en Fidma para consolidarse como referente en la organización de grandes eventos

Llanera vuelve un año más a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), fiel a una cita que se ha convertido en uno de los principales escaparates de promoción del concejo. Lo hace desde el mismo espacio de anteriores ediciones, pero con una imagen completamente renovada que busca sorprender a los miles de visitantes que cada verano recorren el recinto ferial de Gijón. El Ayuntamiento ha apostado este año por una transformación integral del stand, renovando todos los paneles que visten sus paredes y presentando una propuesta mucho más visual y experiencial. El objetivo es claro: mostrar la evolución de Llanera y reforzar su imagen como un municipio dinámico, capaz de organizar eventos de primer nivel que atraen cada año a miles de personas.

La gran novedad de esta edición es precisamente ese cambio de concepto. Sin abandonar la promoción de sus recursos turísticos y naturales, protagonistas en años anteriores, el stand pone el foco en una de las señas de identidad que mejor definen al concejo en la actualidad: su consolidación como referente en la celebración de eventos y festejos para todos los públicos. Los nuevos paneles recorren algunas de las citas más emblemáticas del calendario llanerense. Desde el tradicional Concurso de Ganado o la Feria de San Isidro hasta la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), la Jornada en Familia o los reconocidos Exconxuraos, una fiesta que ha trascendido las fronteras del municipio para convertirse en uno de los grandes referentes festivos de Asturias. También tienen cabida otras iniciativas que demuestran la variedad de la programación municipal, pensada para públicos de todas las edades y con intereses muy diversos.

La propuesta transmite una idea clara: Llanera ofrece actividades durante todo el año, combinando tradición, cultura, ocio, deporte y gastronomía bajo un denominador común, la calidad organizativa. Esa capacidad para diseñar y acoger eventos de distinta naturaleza se ha convertido en uno de los principales atractivos del concejo y en una herramienta de promoción que va mucho más allá del ámbito local.

El recorrido por el stand también reserva un espacio destacado para uno de los acontecimientos patrimoniales más importantes de los últimos años: el reconocimiento de Lucus Asturum como Bien de Interés Cultural. La reciente declaración supone un importante respaldo al valor histórico y arqueológico del yacimiento y abre una nueva etapa para su conservación y difusión.

Este reconocimiento no solo garantiza una mayor protección del enclave, sino que representa una oportunidad para impulsar su conocimiento y convertirlo en un recurso cultural y turístico de primer orden. El objetivo del Ayuntamiento pasa por poner en valor este importante legado romano como un elemento de identidad del municipio, promoviendo su divulgación desde una gestión responsable que asegure su preservación para las futuras generaciones. Aunque el protagonismo recae este año sobre la intensa actividad festiva y cultural del concejo, la naturaleza continúa teniendo presencia en el espacio expositivo. Los visitantes podrán descubrir algunos de los rincones naturales más singulares de Llanera, como Los Covarones, un ejemplo de la riqueza paisajística que ofrece el municipio y que complementa una oferta turística cada vez más diversa.

La renovación del stand también incorpora elementos interactivos pensados para implicar al público. El más llamativo será, sin duda, una cesta de globo aerostático convertida en original photocall. La instalación recrea una de las actividades más exitosas de la Jornada en Familia, organizada cada mes de mayo por la Concejalía de Infancia, en la que los vuelos cautivos en globo se han convertido en una de las experiencias más esperadas por pequeños y mayores.

El guiño permitirá a los visitantes subir a la cesta y fotografiarse frente a un gran panel con la imagen del globo aerostático que protagoniza el cartel de esta actividad, creando un recuerdo diferente de su paso por el stand y reforzando el carácter participativo de la propuesta.

Como complemento, el Ayuntamiento repartirá un pasaporte turístico especialmente diseñado para la ocasión. Esta publicación invita a descubrir los principales recursos patrimoniales, culturales, naturales y festivos del concejo, animando a recorrer Llanera y conocer de primera mano todo lo que ofrece el llamado corazón de Asturias.

La apuesta por la FIDMA sigue dando resultados. Prueba de ello es la extraordinaria acogida que registra cada verano el espacio de Llanera, por el que pasan cerca de 15.000 visitantes interesados en conocer un municipio estratégicamente situado, con un importante patrimonio histórico y etnográfico, una destacada oferta gastronómica y una agenda de eventos que no deja de crecer.

Con esta completa renovación, Llanera vuelve a convertir su presencia en la FIDMA en una invitación abierta a descubrir un concejo que combina historia, naturaleza, tradición y modernidad, y que ha sabido hacer de la organización de grandes eventos uno de sus principales sellos de identidad.