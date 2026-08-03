Las notas de acceso a Enfermería se disparan: ya rozan el máximo en muchas universidades públicas y Asturias es de las más exigentes

Enfermería ha dejado de ser una titulación de notas medias para convertirse en uno de los grados más competitivos del sistema universitario español. La evolución de la última década muestra un incremento sostenido de las notas de corte, especialmente tras la pandemia, cuando la visibilidad social de la profesión impulsó aún más la demanda.

Entrar en un grado de Enfermería en una universidad pública es hoy más difícil que hace diez años. La combinación de demanda creciente, elevada empleabilidad y una oferta de plazas que apenas ha aumentado ha disparado las notas de acceso hasta situarlas entre las más altas, solo por detrás de Medicina y de algunos dobles grados.

Asturias no queda al margen de esa presión. Al contrario. La Universidad de Oviedo figura entre las instituciones con mayor exigencia para acceder a Enfermería, en un momento en el que el Principado asiste al desembarco de universidades privadas con titulaciones sanitarias. La primera será Nebrija en Avilés, con el grado de Enfermería. También la Alfonso X en Oviedo lo ofertará. Según las listas conocidas de la tercera adjudicación de plazas para el próximo curso, Enfermería en Oviedo se sitúa en el 12,3 de nota de corte, un registro que confirma el atractivo creciente de los estudios sanitarios en la región.

En el curso 2025-2026, la nota más alta alcanzó el 12,53, correspondiente a la Universidad de Sevilla. Le siguieron la Universidad de Granada, con 12,43; Córdoba, con 12,31; Málaga, con 12,18, y Oviedo, con 12,11. Decenas de facultades públicas superan ya la barrera de los 12 puntos, una cifra que hace apenas una década era excepcional para esta titulación. Entonces, una nota superior al 10 permitía acceder a buena parte de los campus públicos.

Hoy, en cambio, un expediente excelente ya no garantiza plaza. La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo cerró la primera adjudicación para el próximo curso con una nota de corte de 12,52, solo una centésima por debajo del máximo nacional. Ese dato sitúa a la institución asturiana entre las referencias del país en competitividad para entrar en Enfermería y refuerza el peso de la rama sanitaria dentro de la oferta académica pública del Principado.

La evolución de las notas permite distinguir tres etapas. Entre 2015 y 2019, el incremento fue progresivo, impulsado por el aumento de la demanda de profesionales sanitarios. La verdadera aceleración llegó tras la pandemia de covid-19. La exposición pública de enfermeras y enfermeros, unida a unas excelentes perspectivas laborales, disparó las solicitudes de ingreso. Desde entonces, las notas se han mantenido en niveles históricamente elevados.

Aunque la nueva PAU introducida en 2025 provocó ligeros descensos en algunas titulaciones muy competitivas, Enfermería continúa instalada entre las carreras de acceso más difícil en prácticamente todas las comunidades autónomas.