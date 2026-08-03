La previsible escalada del conflicto médico en otoño, origen del relevo en el Sespa: "Tenemos que intentar desbloquear la situación"

Intentar desbloquear el conflicto sanitario. Ese será el gran reto del nuevo gerente del Servicio de Salud de Principado (Sespa), Juan José Alonso Ordiales. La previsible escalada de presión por parte de los sanitarios, con el anuncio de que retomarán las movilizaciones y convocarán una posible huelga indefinida si el Ministerio de Sanidad no atiende a sus peticiones, es la razón que ha llevado a la Consejería de Salud a abordar un relevo, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, que ha sorprendido tanto a partidos políticos como a sindicatos sanitarios. Ordiales sustituye a Aquilino Alonso Miranda.

"Quien me conoce sabe que algo fundamental en mí es anticiparme", dijo este lunes la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Según explicó, esta decisión se debe a la necesidad de apostar por un perfil con “amplia experiencia en recursos humanos”. “Nos enfrentamos a un probable conflicto, que nos están anticipando, donde hay muchos intereses. Con una parte nacional, pero también determinadas peticiones a nivel de Asturias y necesitamos una persona que tenga una amplia experiencia no solamente en el conocimiento del sistema sanitario, sino también en los recursos humanos”, insistió.

La consejera adelantó que su objetivo debe ser “intentar desbloquear esa situación y, al mismo tiempo, dar un nuevo impulso para conseguir mejorar también la parte asistencia y las listas de espera”. Juan José Alonso Ordiales es actualmente director Económico y de Profesionales del área de salud III (Gijón-Oriente), aunque entre 2015 y 2023 fue director de Profesionales (recursos humanos) del Sespa.

Agradecimiento a Aquilino Alonso

Saavedra también tuvo palabras para Aquilino Alonso, quien aseguró “ha hecho una labor muy importante y excelente en todo lo que fue la reforma sanitaria, el nuevo mapa sanitario, como también en la negociación y diálogo con las organizaciones sindicales”.

También el presidente del Principado, Adrián Barbón, quiso agradecer el trabajo realizado por Alonso Miranda, para posteriormente apuntar que siempre insiste a los consejeros que deben “liderar equipos para que en cada momento, en cada tiempo, interpreten qué es lo mejor que requiere la nueva estrategia temporal”.

Formación jurídica y experiencia

Juan José Alonso Ordiales (Gijón, 1962) es licenciado en Derecho y diplomado en Graduado Social por la Universidad de Oviedo y, según destacan desde el Principado, "combina una sólida formación jurídica con una amplia experiencia en administración sanitaria".

Hasta ahora, desempeñaba el cargo de director económico y de profesionales del Área Sanitaria III (Oriente). Anteriormente fue director económico y de profesionales del área sanitaria V (2023-2026), director de Profesionales del Sespa (2015-2023) y subdirector de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario de Cabueñes (2005-2015).